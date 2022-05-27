Amerika Telefon Fiyatları 2022

Akıllı telefonlar hepimizin hayatta büyük bir role sahip. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok işimizi akıllı telefon arayıcılığı ile halledebiliyoruz. Bu yüzden akıllı telefon sahibi olmak oldukça önemli konumda. Ülkemizde hem vergiler hem de kur dalgalanmaları yüzünden akıllı telefon fiyatları oldukça yüksek durumda. İnsanlar diğer ülkelerden akıllı telefon ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu ülkelerin başında ise Amerika geliyor. Bugünkü yazımızda sizlere Amerika telefon fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Amerika, dünyanın tüm olanakları ayaklarınıza seriyor. Özellikle teknolojik ürünleri hem fiyatı hem çeşitliliği diğer ülkelere göre oldukça fazla durumda. Hal böyle olunca birçok insan Amerika’dan teknolojik ürünlerini alıyor.

Türkiye vatandaşlarının en çok yurt dışı alışveriş yaptığı yerlerin başında Almanya ve Irak yer alıyor. Bu iki ülke hem bizim ülkemize yakın hem de fiyatı uygun. Ancak Amerika uzak olsa da teknolojik ürün çeşitliliği ve fiyat açısından tüm bu ülkelerden daha fazla fırsatı insanlara sunuyor.

Amerika Telefon Fiyatları

iPhone 13: 799 Dolar

iPhone 13 Mini: 699 Dolar

iPhone 13 Pro: 999 Dolar

iPhone 13 Pro Max: 1099 Dolar

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: 262 Dolar

Xiaomi Note 10S: 2185 Dolar

Xiaomi Redmi Note 11 SE: 210 Dolar

Xioami Redmi Note 11T Pro: 339 Dolar

Xiaomi Blakc Shark 5 Pro: 654 Dolar

Xioami Civi 1S: 359 Dolar

Oppo Find X7 Lite: 530 Dolar

Oppo Find X7 Pro: 320 Dolar

Oppo Find N: 1206 Dolar

Oppo Find X5 Pro: 1300 Dolar

Huawei P50E: 643 Dolar

Huawei Nova 9 SE: 404 Dolar

Huawei P50 Pocket: 1614 Dolar

Samsung Galaxy Z Flip 4: 720 Dolar

Samsung Galaxy S20 FE 2022: 565 Dolar

Samsung Galaxy F51: 134 Dolar

Samsung Galaxy S22 Ultra: 1200 Dolar

Almanya Telefon Fiyatları 2022