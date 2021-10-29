Amerikalılar Cadılar Bayramı şekeri, süslemeler ve evcil hayvan kostümleri için 10 milyar dolar harcayacak

Cadılar Bayramı bu yıl programa geri döndü ve Amerikalı yetişkinler, çocuklar ve evcil hayvanlar için şeker mi şaka mı, daha fazla dekorasyon ve yeni kostümler istiyor.

Ulusal Perakende Federasyonu’na göre, tüketicilerin bu yıl Cadılar Bayramı’nda rekor 10,14 milyar dolar harcaması bekleniyor. Bu, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin çoğunun hile veya tedaviden kaçınmasını önerdiği 8,05 milyar dolardan yüksek bir rakam.

NRF’nin 1-8 Eylül tarihleri arasında araştırma firması Prosper Insights & Analytics tarafından gerçekleştirilen 8.061 tüketiciyle yaptığı yıllık ankete göre, ortalama bir tüketicinin kostümler, şekerlemeler, dekorasyonlar ve tebrik kartları için geçen yıla göre 10$ daha fazla harcama yapması bekleniyor.

NRF, harcamaların çoğunun kostümlere gideceğini söylüyor: 3,32 milyar dolar, geçen yıla göre %27 daha fazla ve tüketicilerin 2017’de 3,35 milyar dolar harcamasından bu yana en fazla harcama.

Süslemelere neredeyse 3,17 milyar dolar harcanacak. Ve şekere 3 milyar dolar harcanacak.

NRF başkanı ve CEO’su Matthew Shay yaptığı açıklamada, “Amerikalılar bu Cadılar Bayramı’nı unutulmaz kılmak için her zamankinden daha fazla harcamayı planlıyorlar” dedi.

NRF, Amerikalıların üçte ikisinin (%65) 2020’de %58’e kıyasla bu yıl Cadılar Bayramı’nı kutlamayı planladığını ve 2019’da kutlayan %68’in hemen altında olduğunu söylüyor.

Çocuklu hanelerin Cadılar Bayramı kutlaması (%82), çocuğu olmayanlara (%55) göre daha olasıdır. Çocuklu evler muhtemelen daha fazla harcama yapacaktır: çocuksuz evlerde harcanan 74$’a kıyasla yaklaşık 150$.

Kutlamanın favori yolları şunlardır: şeker mi şaka mı yapanlara şeker dağıtmak (%66), evi dekore etmek (%52), kostüm giymek (%46), balkabağı oymak (%44), bir partiye ev sahipliği yapmak veya bir partiye gitmek ( %25).

Siz veya çocuklarınız henüz bir kostüm seçmediyseniz – yetişkinlerin %69’u zaten var – işte bol bol göreceğimiz şey Cadılar Bayramı: Örümcek Adam (1,8 milyondan fazla çocuk Örümcek olmayı planlıyor) ve Batman (1,2 milyondan fazla Kara Şövalye olmak istiyor).

Geleneksel kostümler yetişkinlerin favorileridir: cadı (4,6 milyondan fazla), vampir (1,6 milyon) ve hayalet (1,4 milyon), kedi (1,1 milyon) ve korsan (1,1 milyon).

Kostümler de sadece insanlar için değildir. Ankete katılanların yaklaşık %20’si evcil hayvanlarını Cadılar Bayramı için giydirmeyi planladıklarını söyledi. Daha genç yetişkinlerin evcil hayvanlarını donatma olasılığı 18-24 yaş arasındakilerin %28’i ve 25-34 yaşındakilerin %30’u ile ilgileniyor.

Disney’in şu evcil hayvan kostümü var: Star Wars: Return of the Jedi’dan bir Ewok.

Bir evcil hayvan kostümüne mi ihtiyacınız var? Disney’in çok sevimli bir Star Wars Ewok kıyafeti de dahil olmak üzere geniş bir seçimi var (çocuklar ve yetişkinler için de çok sayıda süper kahraman kostümü var).

Büyük bir Cadılar Bayramı kutlamasına mı hazırlanıyorsunuz? Kostüm, dekorasyon veya şeker alışverişi yapmak için son dakikaya kadar beklemeyin. Tedarik zinciri sorunlarının her tür ürünü etkilemesiyle, alışveriş yapanların Cadılar Bayramı hediyelerini öncekinden daha erken kaptığı, ankete göre %45’i Eylül’de, %39’u Ekim’in ilk iki haftasında alışveriş yapmayı planlıyor.

Ulusal Perakende Federasyonu’nun Proper Insights & Analytics tarafından yürütülen yıllık anketi

Perakende teknoloji şirketi Aptos’ta perakende inovasyon başkan yardımcısı Nikki Baird, ürün kıtlığının bastırılmış taleple birleştiğinde Cadılar Bayramı ürünleri ve şeker kıtlığı anlamına gelebileceğini söyledi.

Baird yaptığı açıklamada, “Perakendeciler bu yılın başlarında Cadılar Bayramı envanterini çıkarmaya çalıştılar, tüketicilerin zaman çizelgelerini yükseltme konusundaki farkındalığının bir kombinasyonu ve aynı zamanda okula dönüşten kaynaklanan envanter boşluklarını doldurma ihtiyacının bir yansıması” dedi. “12 yaşından küçük çocukların potansiyel olarak Ekim ayı sonuna kadar Covid-19 aşılarına erişimi olabileceğini ve NRF aslında harcama istekliliğini olduğundan az tahmin ediyor olabilir.”