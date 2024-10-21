Amiral Gemisi İşlemci Snapdragon 8 Elite Özellikleri Tanıtıldı!

Qualcomm’un amiral gemisi telefonlara güç verecek olan yeni işlemcisi uzun zamandır beklenmekteydi. İlk etapta Snapdragon 8 gen 4 olarak adlandırılması beklenen yonga seti Snapdragon 8 Elite olarak piyasaya sunuldu. Amiral gemisi işlemci Snapdragon 8 Elite özellikleri tanıtıldı. Selef modelinden yüzde 40 daha yüksek performans sunan yonga seti hangi telefonlarda kullanılacak ve nitelikleri neler, bakalım…

Amiral Gemisi İşlemci Snapdragon 8 Elite Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga seti, TSMC’nin 3 nanometre üretim sürecinden geçmiş ve amiral gemisi mobil cihazlara güç vermek üzere tasarlanmıştır. Qualcomm’un bu yeni işlemcisinin adı daha önce Snapdragon 8 Gen 4 olarak tahmin edilmişti ancak Snapdragon 8 Elite olarak piyasaya çıkarıldı.

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Piyasada Mediatek 9400 yonga setinin rakibi olacak olan Snapdragon 8 Elite, kısa bir zaman önce ortaya çıkan test sonuçlarına göre performans anlamında Apple’ın A18 Pro’sunu dahi geride bıraktı. Oryon CPU çekirdeklerine sahip olan çip seti 6 adet 4.32 GHz hızında çalışan ve 2 adet 3.53 GHz hızında çalışan Oryon CPU çekirdeği barındırıyor. İkinci jenerasyon 3 nm üretim süreciden geçen işlemci yapısı itibarı ile selef modeline nazaran yüzde 44 daha az güç tüketimi gerçekleştirmekte.

Snapdragon 8 Elite yonga seti 12 MB performans çekirdeklerinde, 12 MB da verimlilik çekirdeklerinde olacak şekilde toplamda 24 MB L2 önbellek barındırmakta. GPU kısmında ise Adreno 830 yer alıyor ve bu GPU Snapdragon 8 gen 3 modeline göre performans bakımından yüzde 40; ışın izleme hızında ise yüzde 35 daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Bunların yanı sıra işlemci; Chaos Engine, Nanite ve Unreal Engine API’lerini desteklemekte.

Hangi Telefonlarda Bulunacak?

Qualcomm yeni üst segment işlemcisi Snapdragon 8 Elite AI özelliklerini destekleme anlamında da önemli niteliklere sahip. Bu kapsamda işlemcinin NPU yani Sinirsel İşleme Birimi’nde yüzde 45 seviyelerinde artış sağlanmış durumda ve bu da yapay zeka işlevlerinin hızlandırılmış olduğu anlamına gelmekte. Bunun yanı sıra yonga setinin 5,30 Ghz hızında çift kanallı LPDDR5X desteği bulunmakta.

Snapdragon 8 Elite’in amiral gemilerine güç vereceğini yukarıda belirtmiştik. Elbette Snapdragon 8 Elite hangi telefonlarda kullanılacak, merak ediliyor. Bu bağlamda uzun zamandır konuşulan ve bu ay içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 15 serisi ve Realme GT 7 Pro’da bu işlemciyi göreceğiz. Bunların yanı sıra 2025 yılının başlarında pazara sunulacak olan Samsung Galaxy S25 serisi de Qualcomm’un bu yeni işlemcisi ile gelecek.