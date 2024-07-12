Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Amiral Gemisi Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Çıkış Tarihi Belli Oldu Teknoloji Haberleri Amiral Gemisi Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Çıkış Tarihi Belli Oldu Emine Emre 3 Görüntüleme

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni nesil teknoloji ile donatılmış, üst düzey cihazlarını tanıttı. Heyecanla beklenen Samsung amiral gemisi tablet serisi Galaxy Tab S10 hakkında ise etkinlikte bir açıklama yapılmadı. Galaxy Unpacked etkinliğinin yan etkinliğinde ise bu üst segment tablet serisi hakkında bir Samsung yöneticisi açıklamada bulundu. Amiral gemisi tablet Samsung Galaxy Tab S10 çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar.

Amiral Gemisi Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde giyilebilir teknoloji ürünlerinden akıllı yüzük Galaxy Ring, akıllı saatleri Galaxy Watch Ultra ve Watch 7, katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, yeni nesil kulaklıklar Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro’yu tanıttı. Etkinliğin en önemli teknolojilerinden biri de Galaxy AI oldu.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Yapay zeka ile donatılmış, üst segment cihazlarını görücüye çıkaran Samsung, amiral gemisi tablet serisi Galaxy Tab S10 hakkında bir açıklamada bulunmadı. Galaxy Unpacked etkinliğinin yan etkinliklerinden birinde konuşma yapan Samsung Güney Afrika yetkilisi söz konusu tablet serisi hakkında az da olsa açıklama yaptı. Samsung yetkilisi açıklamasında Tab S10 serisinin 2024 yılı bitmeden kullanıcıya sunulacağını aktardı. Bunun dışında da cihaz hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Galaxy Tab S10 üst düzey tablet serisinin 2024’ün Eylül ya da Ekim ayında Galaxy S24 FE cihazı ile birlikte tanıtılabileceği söylenmekte. Söz konusu tablet serisinin sadece Plus ve Ultra modelleri ile piyasaya sürülebileceği söylenmekte. Samsung üst segment tabletleri, S10 serisinden önceki son iki nesli üç varyantla kullanıcıya sunulmuştu. Markanın yeni seriyi iki varyant ile çıkarması bekleniyor.

Samsung Yeni Tablet Serisi Galaxy Tab S10 Özellikleri Nasıl Olacak

Galaxy Tab S10 serisinin henüz özellikleri açıklanmadı. Ancak gelen birtakım duyumlar ve beklentiler mevcut. Bu kapsamda Tab S10 Ultra modelinin selefi Tab S9 Ultra modelinde olduğu gibi 14.6 inç ekranla gelmesi ve cihazın orta kısmında ince bir çizgisinin olması bekleniyor.

Galaxy Tab S10 Plus modelinin ise Ultra’dan daha küçük; 12,4 inç büyük bir ekranla gelmesi beklenmekte. Cihazlar hakkında henüz başla bir bilgi bulunmuyor. Sızıntılarla gündeme geldiğinde ya da resmi açıklama yapıldığında biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.