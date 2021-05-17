Bilindiği üzere akıllı telefonların vazgeçilmez işletim sistemi olan Android, Google tarafından üretiliyor. Google‘ın yıllık olarak düzenlediği I / O konferasında bu yıl yeni Android 12‘nin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bugün ise yeni Android 12 hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre şirketin yeni Android 12 sürümünde daha gizli ve güvenli bir kullanıcı arayüzü tasarladığı bildiriliyor.

Ayrıca Front Page Tech tarafından paylaşılan videoda yeni Android 12 sürümüne gelen üç büyük yenilik gözler önüne seriliyor. Videoda paylaşılan bu üç büyük yenilikten bir tanesi de yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü oluyor. Android 12, daha güçlü gizlilik ve güvenlik korumaları ve tüm cihazlarda stabil şekilde çalışan bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni kullanıcı arayüzü tasarımı ile, yenilenmiş geçişler, ikonlar, widget’lar, yeni animasyonlar birlikte geliyor. Videoda bildirim gölgesindeki medya oynatıcı dikkat çekiyor. Ayrıca yeni simgeler, klavye v diğer kullanıcı arayüzü ögeleri Android estetiği ile uyumlu bir şekilde sunulacaktır.

Uygulamaların bildirim gruplandırmasına izin verecek olan yeni Android 12, daha yüksek gir güvenlik ve gizlilik teknolojisine sahip olacak. Şuan için daha fazla detayı paylaşılmayan yeni sürümün, önümüzdeki günlerde Google tarafından resmi olarak tanıtılması bekleniyor.