Ana SayfaTeknoloji HaberleriAndroid 12 Daha Güvenli Bir Kullanıcı Arayüzüne Sahip Olabilir!

Android 12 Daha Güvenli Bir Kullanıcı Arayüzüne Sahip Olabilir!

Google'ın yıllık düzenlediği I / O konferansı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Şirketin bu konferansta yeni Android 12'yi gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Bugün ise yeni Android 12'nin daha güvenli ve gizli bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağı sızdırıldı.

Yunus Emre Çakır

-

0
Android 12

Bilindiği üzere akıllı telefonların vazgeçilmez işletim sistemi olan Android, Google tarafından üretiliyor. Google‘ın yıllık olarak düzenlediği I / O konferasında bu yıl yeni Android 12‘nin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bugün ise yeni Android 12 hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre şirketin yeni Android 12 sürümünde daha gizli ve güvenli bir kullanıcı arayüzü tasarladığı bildiriliyor.

Ayrıca Front Page Tech tarafından paylaşılan videoda yeni Android 12 sürümüne gelen üç büyük yenilik gözler önüne seriliyor. Videoda paylaşılan bu üç büyük yenilikten bir tanesi de yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü oluyor. Android 12, daha güçlü gizlilik ve güvenlik korumaları ve tüm cihazlarda stabil şekilde çalışan bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni kullanıcı arayüzü tasarımı ile, yenilenmiş geçişler, ikonlar, widget’lar, yeni animasyonlar birlikte geliyor. Videoda bildirim gölgesindeki medya oynatıcı dikkat çekiyor. Ayrıca yeni simgeler, klavye v diğer kullanıcı arayüzü ögeleri Android estetiği ile uyumlu bir şekilde sunulacaktır.

Uygulamaların bildirim gruplandırmasına izin verecek olan yeni Android 12, daha yüksek gir güvenlik ve gizlilik teknolojisine sahip olacak. Şuan için daha fazla detayı paylaşılmayan yeni sürümün, önümüzdeki günlerde Google tarafından resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021