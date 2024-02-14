Android 15 Geliştirici Önizlemesi Detayları Ortaya Çıktı

Bir Google geliştiricisi, Android 15’in yakında çıkacak olan ilk ön izlemesiyle ilgili tüm detayları anlattı. Dahili olarak bilindiği şekliyle Android V (Vanilyalı Dondurma) için ilk geliştirici ön izlemesi yarın, 15 Şubat’ta yayınlanıyor. Bu zamanlama mantıklı ve bir hafta sonra gerçekleşiyor.

Android 15 pek çok yenilik getiriyor

Android 15’in, bazı uygulamaların uygulama listenizde görünmesini engellemenize olanak tanıyan bir Özel Alan özelliği sunması bekleniyor. Kilit Ekranı widget’larının geri dönmesi bekleniyor ve Google’ın, gezinme ve durum çubuklarının altında içerik görüntüleyecek tam ekran uygulamalar getirmesi bekleniyor. Android 15 DP, Google Pixel 6 ve daha yeni Pixel cihazlarda mevcut oluyor.

Geliştirici önizleme derlemeleri yalnızca uygulama geliştiricilerin uygulama testi için kullanmaları önerilir ancak desteklenen bir Pixel cihazınız olduğu sürece donanım yazılımı yapısını indirip yükleyebileceksiniz.