Android İçin En İyi 10 Drone Uygulaması – 2021

Yeni dronunuzu uçurmak için heyecanlı mısınız? ancak önce güvenli bir şekilde uçurmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu drone’unuzu kontrol etmek için değil, aynı zamanda uçuş deneyiminizi geliştirmek için ek araçlar sunar. Bu yazımızda sizler için en iyi drone uygulamalarını listeledik.

En iyi drone uygulamaları:

Google Earth Airmap B4UFly Hover DroneDeploy UAV Forecast Kittyhawk Sun Surveyor Verifly DJI dronları için Litchi

1- Google Earth

Fiyat: Ücretsiz

Çok iyi bildiğiniz gibi, herhangi bir drone ile yapmanız gereken ilk şey (kayıt ettirdikten sonra) onu uçuracak bir yer bulmaktır. Gerçek şu ki, bugün listemizde bazı drone özel haritalama uygulamaları var, nereye uçmanın güvenli olduğunu göstermede harikalar. Google Earth ile rahatlıkla bunu gerçekleştirebilirsiniz.

2- Airmap

Fiyat: Ücretsiz

Airmap, potansiyel bir uçuş konumunun haritasını çıkarmaktan veya uçuşunuzun kaydını tutmanıza yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapan araçlardan biridir. Microsoft ve Qualcomm gibi şirketlerin desteğiyle, Airmap hızla ticari drone uçuşu için fiili araç haline geliyor. Drone haritalama, coğrafi eskrim ve uçuş günlüğü ticari araçlarının sizi korkutmasına izin vermeyin, mobil uygulamalarında gerçek zamanlı trafik uyarılarını kullanmak yeterli değerdir. Temel ihtiyaçlarınız veya ticari pilotaj işiniz için Airmap’e göz atın.

3- FAA’s B4UFly

Fiyat: Ücretsiz

Bunu çok basit tutalım: FAA, Amerika Birleşik Devletleri’nde drone yasalarını uygulayan kuruluştur ve bu, size nereye ve ne zaman uçabileceğinizi söyleyen bir uygulamadır. Bununla birlikte, uygulama, her birinin 5 millik yarıçapını gösteren, etrafındaki en ayrıntılı havaalanı listelerinden birini sağlar.

Drone’nuzun ağırlığı 0,55 lbs veya daha fazlaysa, FAA’ya kaydolmanız ve kayıt numaranızı eklemeniz gerekir. İşlem basittir, ancak size 5 dolara mal olur ve en az 13 yaşında olmanız gerekmektedir.

4- Hover

Fiyat: Ücretsiz

Hover, Airmap tarafından sağlanan haritalama ve konum farkındalığı bilgilerini sağlayan, ancak daha sonra hava durumu bilgilerini ekleyen, küçümsenmiş bir uygulamadır. Hover bir bakışta size uçmanın güvenli olup olmadığını söyleyebilir. Görünürlük, rüzgar, konum ve daha fazlasını göz önünde bulundurarak, Hover ihtiyacınız olan tek drone uygulaması olmayabilir, ancak yalnızca bir tanesine bağlı kalsaydınız, bunun gibi bir uygulama kesinlikle sağlam bir bahis. Hover’ı şimdi mobil cihazınız için alın.

5- DroneDeploy

Fiyat: Ücretsiz

Listeye, ilk başta eklemekte tereddüt ettiğimiz bir uygulama. Herhangi bir satıcıya odaklanmayan en iyi drone uygulamalarının bir listesini yapmayı ummuştuk, gerçek şu ki, DJI bu uygulama çok havalı olduğundan karşı koyamadık. Phantom 3 ve daha yeni modellerden herhangi bir DJI drone’una sahipseniz, uçan makineniz için alternatif bir kontrolör olarak DroneDeploy’a bir göz atın. Uygulama, drone’nuz için gelişmiş uçuş planlaması ve otonom kontrol sağlar. Bir koordinat yolu seçin ve dronunuzun rotada uçmasını izleyin, hareket halindeyken uygulamanın kontrol kamerasına sahip olmasını sağlayın ve çok, çok daha fazlasını yapın. DroneDeploy’a şimdi göz atın.

6- UAV Forecast

Fiyat: Ücretsiz

Neredeyse tamamen hava durumuna odaklanan UAV Forecast, uçmanın güvenli olup olmadığına karar vermenize yardımcı olmak için ayrıntılı rüzgar ve hava durumu bilgileri sağlamaya çalışır. Uygulamaya dronunuzun parametrelerini söyleyin, daha sonra bugünün uçma gününün olup olmadığını hızlı bir şekilde belirtebilir. Rüzgar hızı ve yönü, rüzgar soğuğu ve sıcaklığı, bulut örtüsü, görünürlük ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi pilot bilgisi sağlanır. Dışarıdaki diğer uygulamalar tarafından geçilmemesi için UAV Forecast ayrıca görünür uçuşa yasak bölgelerle haritalama sağlar. Hava ihtiyaçlarınız için kontrol edin.

7- Kittyhawk

Fiyat: Ücretsiz

Hava durumunu kontrol eden uygulamaları, uçuşa yasak bölge listeleri olan haritaları olan uygulamaları, aktif hava trafik bilgisi içeren haritaları, uçuş kayıtlarını tutan ve dronlarınızı izlemenize yardımcı olan uygulamaları ele aldık. Şimdi ise bütün bunların hepsini yapan bir uygulamadan bahsedelim: Kittyhawk Drone Operations. Bu uygulama uçuş öncesi kontrollerden uçuş sonrası analizlere kadar her şeyi içeren sağlam bir uygulama ve platformdur. Kittyhawk, sizi havaya sokmaya ve gökyüzündeki zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmeye hazır, iddialı bir uygulama ve platformdur.

8- Sun Surveyor (Sun & Moon)

Fiyat: 7,99 dolar

Dış mekan fotoğrafçılığı neredeyse tamamen güneş ışığını yönetme meselesidir, bu hiçbir zaman drone fotoğrafçılığından daha doğru değildir, çünkü orada gölge yoktur. Güneşin ve ayın nerede olacağını tahmin etmek neden kesin olarak bilinmez, Sun Surveyor bunu büyük bir doğrulukla yapar. Mükemmel güneş veya ay konumu sadece bir uygulama uzağınızda. Sun Surveyor (Sun & Moon) Android için 7,99 ABD doları değerinde.

9- Verifly

Fiyat: Ücretsiz



Her ay prim ödediğiniz araba veya ev sigortanızın aksine, Verifly farklı bir şey yaparak isteğe bağlı sigorta düşüncesine dayanıyor. Fikir basit, uçuşlarınız, özellikle ticari operasyonlarınız, tam zamanlı sigorta kapsamına girmek için ya çok az ya da çok dağınık ve öngörülemez. Verfly, başlangıç ​​ve bitiş zamanınızı kaydetmenize, ardından kullandığınız kadar ödeme yapmanıza olanak tanır.

10- DJI dronları için Litchi

Fiyat: 24,99 dolar

Favori DJI dronlarınızı uçurmak için resmi DJI GO, DJI GO 4 ve DJI Fly uygulamalarına ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız yanılıyorsunuz. DJI Mavic Pro, DJI Spark, DJI Phantom serisi drone ve daha fazlasının kontrolünü ele geçirebilecek birkaç alternatif uygulama var, Litchi ile çıkmaya çalıştığımız bu uygulamaların en iyisi.

Bonus: Google Wing Aviation OpenSky

OpenSky, hava sahası sınırlamalarını keşfetmek ve kontrollü hava sahasında uçmak için LAANC yetkisi almak için basit bir uygulamadır. Bu uygulamanın ilk lansmanı, bölgemizdeki diğer uçuşları, drone veya insanlı uçakları göremediğimiz için çok az özelliğe sahiptir ve OpenSky’deki LAANC kayıtlı olmayan uçuşlarımızın diğer uygulamalar ve haritalar için rapor verdiğini doğrulayamadık.