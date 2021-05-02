Android İçin En İyi Müzik Çalar Uygulamaları 2021

1 – Deezer Müzik

Androidin en iyi müzik uygulaması olan Deezer müzik çalar uygulaması şarkılar, radyo ve podcast özelliği ile dinleyicilerine ücretsiz indirme kolaylığı sağlıyor.

Çevrimdışıyken çalmanıza da izin veren bu uygulama kendi çalma listenizi oluşturmanıza ve bunları arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi paylaşma imkanı sağlıyor.

2 – JetAudio HD Müzik Çalar

JetAudio HD Müzik Çalar uygulaması, ses kalitesi oldukça uygun ve tema özelleştirme özelliği sayesinde kişisel çalma listesi oluşturmanızda ve şarkılarınızı WiFi üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmak konusunda harika bir hizmet sunmaktadır.

Yaklaşık 20 bant ekolayzer ve 32 ekolayzer ön ayarı bulunan birçok efekt ve geliştirmeyle müthiş, çekici bir ses kalitesini sizlere sunar.

3 – Google Play Müzik

Google Play Müzik, her android akıllı telefonla olan ya da olması gereken bir Google uygulamasıdır. Kullanımı kolaylaştıran temiz bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

4 – Dub Müzik Çalar

Bu müzik çalar uygulamasını diğerlerinden ayıran en büyük özellik onlarca ses efektinin bir arada bulunmasıdır.

Tüm müzik ekolayzırlarına sahip bu uygulamayı kullanırken herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymaz.

Hız kontrolü ve ses dengesi kontrolü sunar.

5 – Poweramp Music Player

Poweramp Music Player, iyi müzik çalar uygulamalarından bir diğeridir. Uygulama çok minimal bir arayüzle birlikte Google Play Store’dan ayrı olarak yükleyebileceğiniz temaları destekler. Genel olarak, kullanıcı arayüzü çok hızlı, verimli ve oldukça güçlüdür.

6 – MediaMonkey

MediaMonkey, tonlarca kullanışlı özelliğe sahip çok iyi bir uygulamadır.

Uygulama, mobil uygulamasının masaüstü uygulamasıyla eşleşmesi halinde, müzik yönetme, gezinme, uyku zamanlayıcısı, çalma listesi yönetimi gibi birçok akıllı ve kullanışlı özellik ile harika bir kolaylık sağlar.

7 – Pulsar Music Player

Pulsar Music Player, Play Store’da bulunan çok popüler bir müzik oynatıcılarından biridir. Çok iyi bir arayüzüne sahip olan bu uygulama etiket düzenleme, akıllı çalma listeleri, aralıksız oynatma, uyku zamanlayıcısı ve daha pek kullanışlı özelliğe sahiptir.

8 – Phonograph Music Player

Phonograph, basit kullanıcı arayüzü ve performansı ile tanınan yeni müzik çalar uygulamasıdır. Uygulamada diğer uygulamalarda olduğu gibi etiket düzenleyici, çalma listesi özelliği, ana ekran widget’ı ve ekranda gezinme gibi özellikler bulunmaktadır.

9 – Musicolet Music Player

Musicolet Music Player, piyasadaki en benzersiz müzik çalar uygulamalarından biridir. Hafif kullanıcı arayüzü ile daha çok performans ve verimliliğe yönelik bir uygulamadır. Gereksiz tema özelleştirmesini engeller.

10 – AIMP

AIMP, müzik çalmaya yönelik eski tarz çalma listelerine dayalı yaklaşımı kullandığı için uygulamanın kullanımı son derece pratiktir. Aynı zamanda mp3, ape, mpga, ogg, umx, mode, mo3, it, s3m ve daha fazlası gibi tüm olası müzik formatlarını kolaylıkla destekler.