Android Tabletlere Yeni Bölünmüş Klavye Özelliği Geliyor

Google, Android 12L ve Android 13 güncellemeleriyle katlanabilir telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere geniş ekranlı cihazlardaki uygulama deneyimlerini geliştirme sözünü yerine getiriyor. Yakın tarihli Google I/O 2023 etkinliği sırasında şirket, katlanabilir cihazlar ve tabletler için 50’den fazla uygulamayı optimize ettiğini açıkladı ve şimdi Gboard, heyecan verici yeni bir özellikle bu listeye katılıyor.

Geçen yıl, Gboard katlanabilir cihazlar için bölünmüş bir klavye tanıttı ve şimdi Android tabletlere de geliyor. Bu bölünmüş klavye özelliği, klavyeyi sol ve sağ taraflarda eşit sayıda tuş olacak şekilde iki eşit yarıya bölüyor.

Ancak kullanıcıların ikinci ve üçüncü sıralarda sol tarafı öne çıkaran bu ayarı devre dışı bırakma seçeneği de bulunuyor. “Standart” ve “Bölünmüş klavye” seçenekleri arasında geçiş, bir araç çubuğu kutucuğu kullanılarak kolayca yapılabiliyor.

Kullanıcılar, Gboard beta sürüm 12.9.21’i çalıştıran bir Galaxy Tab S8’de bu özellikle karşılaştıklarını söyledi. Daha önce Google, bölünmüş klavyeyi Galaxy Fold ve Surface Duo gibi katlanabilir cihazlar için özel olarak kullanıma sunmuştu.