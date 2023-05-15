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Android Tabletlere Yeni Bölünmüş Klavye Özelliği Geliyor

Bu bölünmüş klavye özelliği, klavyeyi sol ve sağ taraflarda eşit sayıda tuş olacak şekilde iki eşit yarıya bölüyor. Ancak kullanıcıların ikinci ve üçüncü sıralarda sol tarafı öne çıkaran bu ayarı devre dışı bırakma seçeneği de bulunuyor.

Ayşen Sıla

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gboard

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Geçen yıl, Gboard katlanabilir cihazlar için bölünmüş bir klavye tanıttı ve şimdi Android tabletlere de geliyor. Bu bölünmüş klavye özelliği, klavyeyi sol ve sağ taraflarda eşit sayıda tuş olacak şekilde iki eşit yarıya bölüyor.

Ancak kullanıcıların ikinci ve üçüncü sıralarda sol tarafı öne çıkaran bu ayarı devre dışı bırakma seçeneği de bulunuyor. “Standart” ve “Bölünmüş klavye” seçenekleri arasında geçiş, bir araç çubuğu kutucuğu kullanılarak kolayca yapılabiliyor.

gboard

Kullanıcılar, Gboard beta sürüm 12.9.21’i çalıştıran bir Galaxy Tab S8’de bu özellikle karşılaştıklarını söyledi. Daha önce Google, bölünmüş klavyeyi Galaxy Fold ve Surface Duo gibi katlanabilir cihazlar için özel olarak kullanıma sunmuştu.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
Kaynak9to5Google

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