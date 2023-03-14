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Anker 332 USB-C Hub Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Anker 332 USB-C 5'i 1 arada hub, 3,54 x 2,95 x 0,59 inç boyutlarında kompakt bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 78 gram ağırlığı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Anker 332 USB-C (5'i 1 arada, 4K HDMI) hub, 49,99 dolar fiyatla görücüye çıktı.

Ayşen Sıla

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Anker, kapsamlı uyumluluğa sahip Anker 332 USB-C (5’i 1 arada, 4K HDMI) hub’ı tanıttı. Anker 332 USB-C hub, 4K HDMI bağlantı noktasına sahip ve Windows, Linux ve macOS dizüstü bilgisayarlarla çalışabiliyor. Yeni Anker hub’ındaki diğer bağlantı noktaları arasında, 5Gbps USB ve 85W USB-C doğrudan şarj yer alıyor.

4K/30Hz çözünürlüğe kadar bir monitöre bağlanmak için hub’daki 4K HDMI bağlantı noktasını kullanabilirsiniz. USB-C ve USB-A (x2) bağlantı noktaları, 5Gbps’ye kadar hızlarda dosya aktarımı için de kullanılabiliyor.

Anker 332 ayrıca, 100W’a kadar güç sağlamak üzere bir şarj cihazına bağlanmak için bir PD-IN bağlantı noktasına sahip. Cihaz, yalnızca 15 W şarj gerektirdiğinden 85 W doğrudan şarj sağlayabiliyor.

Anker-332-USB-C-Hub

Ancak hub bir şarj cihazıyla birlikte gelmiyor ve bu ayrıca satın alınabiliyor. Hub, Dell, Lenovo, MacBook ve HP gibi çeşitli markalarla çalışabiliyor. Ayrıca birkaç tablet markasıyla da uyumlu olduğunu da belirtelim.

Anker 332 USB-C 5’i 1 arada hub, 3,54 x 2,95 x 0,59 inç boyutlarında kompakt bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 78 gram ağırlığı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Anker 332 USB-C (5’i 1 arada, 4K HDMI) hub, 49,99 dolar fiyatla görücüye çıktı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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