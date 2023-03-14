Anker EverFrost Powered Cooler Bugün Satışa Çıktı!

Anker, yiyecek ve içecekleri 42 saate kadar soğuk tutabilen EverFrost motorlu soğutucuyu duyurdu. EverFrost motorlu soğutucu, 23 Mart’ta Kickstarter aracılığıyla piyasaya çıkacak. Hareket halindeyken yiyecek ve içecekleri soğutmak için tasarlandı. 25 derece ile 0 derece arası yiyecekleri soğutabilen ve şarjlı bir cihazı oldu.

Anker EverFrost motorlu soğutucu, yiyeceklerinizi veya içeceğinizi 30 dakika içinde hızlı bir şekilde soğutabiliyor ve çok verimli bir soğutma sistemi ile birlikte geliyor. Anker, cihazın 42 saatlik soğutma gücü ile piyasadaki en uzun ömürlü dış mekan soğutucusu olduğunu söylüyor. 299 Wh çıkarılabilir pil, gadget için güç sağlıyor.

EverFrost motorlu soğutucunun pilini değiştirebilir ve 100W güneş paneli ile 3,6 saate kadar şarj edebilirsiniz. Ayrıca 60 W USB-C çıkışı, duvar prizi veya araba prizi kullanılarak da şarj edilebiliyor.

Ek bir avantaj olarak, EverFrost’un çıkarılabilir pili, akıllı telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınız gibi diğer cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. Anker uygulaması, EverFrost’un eşlik eden uygulaması. Pil durumunu görüntülemenizi ve aygıtın soğutma sıcaklığını kontrol etmenizi sağlıyor.

Anker EverFrost motorlu soğutucu, 33L, 43L ve 53L olmak üzere üç boyutta satışa çıkacak. Ayrıca hareketi kolaylaştırmak için bir çekme kolu ve tekerleklerle birlikte geliyor. Kulp mini masa olarak da kullanılabiliyor.