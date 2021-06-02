Bilindiği üzere akıllı telefonların performanslarının skorlandığı veri tabanı AnTuTu, yeni CPU, bellek, depolama ve UX testlerinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan testlerin sonuçlarına genel olarak baktığımızda listenin ilk sıralarını tabi ki Snapdragon 888 yonga setine sahip olan amiral gemisi telefonların aldığını görüyoruz.

Bununla birlikte Snapdragon 780 ile donatılmış orta seviye cihazlarında yüksek skorlar aldığı belli oldu. Amiral gemisi sıralamasına Snapdragon 888 yonga setli akıllı telefonlar hakim oldu. Amiral gemisi listesinin ilk sırasında Xiaomi‘nin alt markası olan Black Shark 4 Pro yer alıyor. Ortalama olarak 1.000 cihaz içerisinde yapılan testlerden başarıyla birinci olan model, 830.000 gibi yüksek bir skora ulaşmış durumda.

Black Shark 4 Pro‘yu ikinci sırada Red Magic 6 Pro yükseltilmiş CPU ve GPU donanımıyla izliyor. Üçüncü sırada ise OnePlus’ın 9 Pro modeli yer alıyor. Her ne kadar AnTuTu ekibi OnePlus 9 Pro‘nun ısı konusunda başarılı olmadığını söylese de cihaz 828.748 gibi bir skor alarak listenin üçüncü sırasında yer almayı başarıyor. Amiral gemisinin en dikkat çekici ancak alt sıralarında yer alan akıllı telefonu tabi ki Oppo Find X3 Pro oluyor. 824.451 gibi bir skor ile listenin dördüncü sırasında yer alan cihaz, Red Magic 6 Pro‘ya soğutma konusunda yenik düştü.

Açıklanan bilgilerde bir orta sınıf modelleri görüyoruz. Orta sınıf listesnin ilk sırasında yine Snapdragon 780 yonga setine sahip olan Mi 11 Lite 5G‘nin hakim olduğunu görüyoruz. Cihazın listenin başında olmasının en büyük sebebi içerisinde barındırdığı yeni Cortex-A78 çekirekleri ve 5 nm ile üretilen çipi oluyor.

Listenin ikinci sırasında bu sefer MediaTek‘in Dimensity 820 yongasına sahip olan Redmi 10X 5G yer alıyor. 7 nm ile üretilen çip ve Cortex-A76 çekirdekleri cihazı ikinci sıraya yükseltmiş durumda. Üçüncü sıraya baktığımızda ise eski bir tasarıma sahip olsa da hala donanımsal olarak kullanılabilen Snapgragon 768G çipine sahip IQOO Z3 modelini görüyoruz.

Daha alt sıralarda ise Huawei‘nin geliştirdiği Kirin yongalı Nova akıllı telefonları yer alıyor. Yakında çıkacak olan yeni Snapdragon 768G listenin üst sıralarında yer alacak gibi duruyor. Tabi buna rakip olarak yeni Dimensity 900 yongasını içeren telefonlarda önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Böylelikle ilerleyen zamanlarda açıklanacak olan listelerde sıralamanın önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.