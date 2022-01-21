Apple, 122 milyar dolarlık gelirle yine rekor kırdı

Apple’ın iPhone üretimindeki iyileştirmeler ve çeşitli servislerinin performansı sayesinde; 2021’in son çeyreğinde gelir açısından yeni bir rekor kırdı. Bilgiler, 2021’in 4. çeyreği için %41.9 brüt kar marjı ve 1.97 dolar hisse başına kazanç (EPS) ile toplam 122.3 milyar dolar gelir beklediğini bildiren Morgan Stanley baş analisti Katy Huberty’den geliyor.

Daha az imalat kesintileri ve Çin gibi pazarlardaki güçlü talep dahil olmak üzere bir dizi umut verici veri noktası nedeniyle tahmin; Wall Street’in aynı rakamlarından %3 ileride.

Huberty ayrıca, iPhone serisinin Aralık çeyreğinde; 83 milyon adet satarak fikir birliği tahminlerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösterdiğine inanıyor. Mac tahminleri de fikir birliğinin biraz ilerisinde; ancak iPad sevkiyat tahmini 17 milyon birimden 14,9 milyon birime düşürdü.

Hizmetlere gelince, analist Apple’ın 19,2 milyar dolarlık gelir getireceğine inanıyor. Bu da yıllık %21,7’lik devasa bir büyüme anlamına geliyor. Bunun nedeni, Google’ın Apple’a arama motoru ödemelerini de içeren; şirketin lisans tarafında kayda değer büyüme ile birlikte; 2021’in 4. çeyreğindeki güçlü App Store büyümesinden kaynaklanıyor.