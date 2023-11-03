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Apple 2023 4. Çeyrekte Gelir Düşüşü Yaşadı

Apple'ın 2023'ün 4. çeyrek kazanç raporu açıklandı. Şirket, bir önceki yıla göre gelir düşüşü yaşadı ve hisse başına 0,24 dolar kazandı.

Fatih Kuruçay

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Apple 2023 4. Çeyrekte Gelir Düşüşü Yaşadı

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2023’ün 4. çeyrek kazanç raporu, Apple’ın yönetim kurulunun bir önceki yıla göre gelir düşüşünün ardından hisse başına 0,24 dolar beyan etmesiyle geldi. 2023’ün dört çeyreğinin tamamında gelir düşüşü yaşanan bu yıl, Apple için en kolay yıl olmadı. Buna rağmen şirket, 3. çeyrekte ödediği temettü oranını 4. çeyrekte de koruyor. Apple Perşembe günü, 2022’nin 4. çeyreğindeki 90,1 milyar dolardan 89,5 milyar dolar gelirle 2023 4. çeyrek gelirini açıkladı. Yönetim kurulu, hissedarlara hisse başına 0,24 dolar ödeneceğini açıkladı.

Apple 2023 4. Çeyrekte Gelir Düşüşü Yaşadı

Apple 2023 4. çeyrek kazanç raporunu açıkladı

Nakit temettüler, 13 Kasım 2023 mesai kapanışı itibarıyla kayıtlı hissedarlara 16 Kasım’da ödeniyor. Apple’ın dördüncü çeyreği şirket için tuhaf olma eğilimindedir. En yeni iPhone’lar genellikle çeyreğin sonlarında duyurulur ve piyasaya sürülür. Önceki yıllarda maddi bir etki yaratmak için çok geç kalmışlardı, ancak Apple’ın diğer donanım segmentlerindeki zayıflıklar göz önüne alındığında, 2023’teki normalden daha erken sürüm, kazançlarda açıkça görülüyor.

Apple 2023 4. Çeyrekte Gelir Düşüşü Yaşadı

Bir diğer güçlü nokta ise Hizmetler gelirinin 2022’nin 4. çeyreğindeki 19,18 milyar dolardan 22,3 milyar dolara yükselmesi oldu. WWDC sırasında duyurulan Mac’lerden elde edilen gelirin bir etkisi oluyor, ancak bu sektörün de yıldan yıla düşüş göstermesi nedeniyle açıkça yeterli değildi.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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