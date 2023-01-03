Apple 2023 yılında hangi ürünleri çıkaracak

2023’te Apple‘ın kafaya takılan giyilebilir ürünler pazarına girerek AR/VR veya “karma” gerçeklik başlığını piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni bir ürünle, ilklerle ve yeni bir ürün kategorisinin getirdiği heyecanla dolu heyecanlı bir yıl olacak.

Mac serisinin çoğunun yenilenmesi gerekiyor ve yeni MacBook Pro, Mac mini, iMac ve Mac Pro modellerini görmeyi bekliyoruz ve özellikle “Mac Pro”, 2019’dan beri güncellenmediği için dikkate değer. Gelen iPhone 15 modelleri ile Apple Watch ve iPhone gibi tüm normal ürünlerde yenilemeler olacak.

“iPhone 15″teki en büyük değişiklik, Apple’ın Lightning bağlantı noktasını ortadan kaldırmasıyla USB-C’ye geçiş olacak. Diğer özellikler arasında ‌iPhone 15‌ Pro (veya Ultra) için periskop yakınlaştırma teknolojisi ve bir A17 çip yer alır. 2023’te Apple’dan gelecek tüm yeni ürünler hakkında bildiğimiz her şeyi mevcut söylentilere dayanarak özetledik.

AR/VR Gözlük

Apple, beş yılı aşkın bir süredir bir AR/VR kulaklık üzerinde çalışıyor ve 2023, ilk sürümün nihayet ortaya çıkmasını beklediğimiz yıl. Bu, Apple Watch’ın 2015’teki lansmanından bu yana Apple’ın girdiği ilk yeni ürün kategorisi olacak ve Apple’ın ikinci giyilebilir ürünü olacak.

Apple Watch gibi, ilk AR/VR kulaklığı da pahalı olacak, daha küçük miktarlarda bulunabilecek ve sınırlı bir kullanıma sahip olacak. AR/VR, “karma” gerçeklik olarak bilinen bir kavram olan hem artırılmış hem de sanal gerçekliği birlikte sunar. Sanal gerçeklik ile artırılmış gerçekliği birleştirir, bazı durumlarda sanal nesneleri gerçek dünyanın üzerine yerleştirir, ancak çoğu söylenti ağırlıklı olarak sanal deneyimlere odaklanacağını öne sürer.

AR/VR kulaklığı, Reality Pro veya Reality One olarak adlandırılabilir, ancak nihai adlandırma henüz net değil.

Tasarım

Apple’ın AR/VR kulaklığının, gözleri kapatan kavisli bir ön ekrana sahip, piyasadaki diğer VR kulaklıklara benzemesi bekleniyor. Ekran, bir ağ malzemesi kullanılarak yüze oturacak ve değiştirilebilir ve ayarlanabilir Apple Watch kayış benzeri kayışlara sahip olacak. Kulaklık hafif olacak şekilde tasarlanmıştır ve daha rahat giyilmesi için şu anda piyasada bulunan çoğu kulaklıktan daha hafif olması beklenmektedir.

Fiziksel kontroller ve yerleşik ses özellikleri olabilir, ayrıca hareketleri, el hareketlerini, göz hareketlerini ve ortam ortamını algılamak için birden fazla kamera olacaktır.

Ekran

Karma gerçeklik kulaklığı, inç başına 3.000 piksele kadar iki adet yüksek çözünürlüklü 4K mikro OLED ekran içerecek ve ayrıca dış gösterge bilgileri sunacak harici bir ekran olduğu söyleniyor.

Yetenekler

Apple’ın çevreyi haritalamak, kullanıcıyı izlemek ve görsel deneyimleri yansıtmak için kulaklığa bir düzineden fazla optik kamera eklemesi bekleniyor. Kulaklık, sanal gerçeklik uygulamalarında ve oyunlarda doğru yüz hareketlerini yakalayabilecek ve bunları görüntülü sohbetlerde ve diğer etkileşimlerde iletebilecek.

Kameralardan sekizinin şeffaf artırılmış gerçeklik deneyimleri için kullanılacağı bildiriliyor. Örneğin, odadaki insanları algılayabilen ve yüzeyleri ve oda boyutlarını haritalayabilen, gerçek ve sanal arasında kusursuz bir deneyim için sanal nesneleri gerçek dünya nesnelerinin önüne ve arkasına yerleştirebilen kameralar olacaktır.

Bir çift aşağı bakan kamera, daha doğru hareket takibi için bacak hareketini yakalayabilir. Kontrole gelince, Apple göz takibi, el hareketleri, göz takibi kullanacak ve parmaklara takılan bir giriş aksesuarı gibi bağlı bir cihaz bileşeni olabilir.

İris taraması, Face ID ve Touch ID’ye benzer bir kimlik doğrulama ve güvenlik mekanizması olarak dahil edilebilir. İçinde, MacBook Air için kullanılan yongalarla aynı olan Apple tasarımı yongalarla donatılacak. Sensörleri yönetmek için daha az güçlü bir işlemci ile birlikte üst düzey bir ana işlemci içerecektir.

İşletim Sistemi ve İşlevsellik

AR/VR gözlüğü, cihazın hem artırılmış hem de sanal gerçeklik işlevlerini temsil eden genişletilmiş gerçeklik konseptinin kısaltması olan xrOS olarak adlandırılabilecek bir işletim sistemi çalıştıracak.

Apple’ın kulaklık için oyun oynamaya, video içeriği akışına ve iletişime odaklanan bir App Store oluşturması bekleniyor. Apple, sanal gerçeklikte izlenebilen içerik oluşturmak için medya ortaklarıyla birlikte çalışabilir ve Animoji’lerle yüz ifadelerini yansıtan bir VR FaceTime deneyimi olabilir.

Apple ayrıca kulaklık için VR oyunları oluşturmak üzere oyun geliştiricilerle birlikte çalışabilir ve Apple TV+ ve Apple Arcade gibi mevcut hizmetlerle yoğun bir şekilde entegre olması bekleniyor.

Kulaklık birkaç yıldır geliştiriliyor ve Apple, tasarım sorunlarının ve projenin yönüyle ilgili anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için çalıştığı için çıkış tarihini birkaç kez ileti atmak zorunda kaldı, ancak 2023’ün lansman yılı olması bekleniyor.

Fiyatlandırma ve Çıkış Tarihi

AR/VR gözlüğünün yaklaşık 3.000 ABD dolarına mal olması bekleniyor ve ilk sürüm genel tüketicileri hedeflemiyor, bunun yerine geliştiriciler, içerik oluşturucular ve profesyoneller için bir cihaz olarak konumlandırılıyor.

Apple, kulaklığı tanıtmak için Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nı (WWDC) kullanabilir ve geliştiricilere sonbaharda piyasaya sürülmeden önce cihaz için uygulamalar tasarlamaları için zaman verebilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Ocak 2023 gibi erken bir tarihte duyurulabileceğini söylemişti, ancak bu biraz iyimser olmuş gibi görünüyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro

‌iPhone‌ yenilemeleri her Eylül ayında gerçekleşir ve Apple’ın en güvenilir ürün güncellemelerinden bazılarıdır. Her zaman yeni bir “iPhone” alacağımıza güvenebiliriz ve 2023’te “iPhone 15” serisini bekliyoruz.

Söylentiler, Apple’ın iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’i piyasaya süreceğini öne sürüyor, ancak bu ikinci cihaz aslında yeni bir isim alabilir – iPhone 15 Ultra, mevcut en üst seviye “iPhone” konumunu yansıtacak. iPhone 15‌ Pro modelinde bulunmayan özelliklere sahip olabilir.

Boyut ve Tasarım

‌iPhone 15‌ modellerinin aynı genel boyutlarda olması bekleniyor (Apple 5,4 inçlik ‌iPhone‌ mini’ye geri dönmüyor), dolayısıyla iki 6,1 inç iPhone ve iki 6,7 inç iPhone bekleyebiliriz. Şu an itibariyle, gerçekten önemli tasarım güncellemeleri hakkında bir şey duymadık, ancak yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerindeki kasaya benzer yeni, yuvarlatılmış bir tasarıma dair söylentiler var.

Pro modelleri için olası bir titanyum kasanın yanı sıra “Touch ID” iPhone’lardaki Ana Sayfa düğmesine benzer katı hal ses ve güç düğmeleri hakkında konuşuluyor. iPhone’lar şu anda fiziksel olarak bastıran mekanik düğmeler kullanıyor, ancak katı hal düğmesi bunun yerine bir düğmeye basma hissini taklit etmek için dokunsal geri bildirim kullanacak.

Bu işlevsellik, Apple’ın iPhone 15 Pro modellerinin yan taraflarına iki ek Taptic Engine eklemesini gerektirir, ancak su girişine karşı ek koruma gibi faydaları olabilir.

2023’te tüm yeni iPhone’ların, şu an itibariyle iPhone 14 Pro modelleriyle sınırlı olan Dynamic Island’ı desteklemesi bekleniyor.

USB-C

Apple’ın Lightning’den uzaklaştığı ve bunun yerine zaten Mac’ler ve iPad’ler için kullanılan aynı konektör olan USB-C’yi benimsemeye ayarlandığı söyleniyor. USB-C, Apple cihaz serisinin çoğunda evrensel şarja izin verecek, ayrıca bazı modellerde daha yüksek şarj hızları sağlayabilir.

‌iPhone 15‌ Pro modellerinin, 40 Gb/sn’ye kadar veri aktarımı için USB 3.2 veya Thunderbolt hızlarını desteklemesi bekleniyor. Ancak bu, iPhone 15 Pro ile sınırlı olacak ve standart “iPhone 15” modelleri, 480 Mb/sn ile sınırlı USB 2.0 hızlarına sahip olmaya devam edecek.

Periskop kamera

Periskop kamera teknolojisinin ‌iPhone 15‌ modelleri için ana güncelleme olması bekleniyor, ancak periskop lens, adlandırma şemasına bağlı olarak üst düzey 6,7 inç ‌iPhone 15‌ Pro Max veya “Ultra” ile sınırlı olabilir.

Söylentiler, yalnızca üst düzey daha büyük ‌iPhone‌’un, yakınlaştırma lensi teknolojisi olan periskop lens teknolojisi için alana sahip olacağını öne sürüyor. Periskop lens, telefoto lensin yerini alacak ve gelişmiş optik yakınlaştırmaya izin verecek. Apple’ın mevcut “iPhone 14 Pro” modellerinde 3x olan 6x optik yakınlaştırmayı uygulaması bekleniyor.

6x optik yakınlaştırma ve dijital yakınlaştırma ile iPhone 15 Ultra, Android akıllı telefonlarda bulunan süper yakınlaştırma özelliklerinden birine sahip olabilir. Örneğin Samsung, 10x optik yakınlaştırma sensörüyle 100x’e kadar dijital yakınlaştırmaya izin verir.

Apple’ın, hem az pozlamayı hem de fazla pozlamayı iyileştirmek için daha fazla ışıkla “iPhone 15” modelleri için Sony’nin görüntü sensörlerini benimsemesi bekleniyor. Sensör, güçlü arkadan aydınlatmanın sorun olabileceği portrelerde ve diğer görüntülerde iyileştirmeler sağlayacaktır. Yeni sensörün “iPhone 15” serisinde mi yoksa üst düzey iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı mı kullanılacağı bilinmiyor.

A17 Çip

Apple, standart “iPhone 15” modelleri için A16 yongalarını kullanacak, ancak “iPhone 15” Pro modelleri, TSMC’nin yeni nesil 3 nanometre mimarisi üzerine inşa edilen Apple’ın yeni nesil A17 yongasını alabilir.

3nm çip teknolojisi, işlem performansını yüzde 10 ila 15 oranında artırırken, güç tüketimini de yüzde 30’a kadar azaltacak.

RAM

‌iPhone 15‌ Pro modelleri, mevcut ‌iPhone 14 Pro‌ modellerinde 6 GB’a kıyasla 8 GB RAM sunabilir.

Mac’ler ve Ekranlar

Neredeyse tüm Mac serisinin yenilenmesi gerekiyor ve yeni 15 inçlik bir “MacBook Air” ve ilk Apple silikon “Mac Pro” da dahil olmak üzere bazı heyecan verici güncellemeler geliyor.

‌Mac Pro‌

‌Mac Pro‌, tamamen Intel tabanlı yongalarla donatılmış kalan son Mac’tir ve 2019’dan beri yenilenmemiştir. Apple, ‌Mac Pro‌’nun yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor, ancak Apple silikon yongaları nedeniyle geliştirilmesi biraz zaman aldı. Intel’in üst düzey Xeon yongalarının yerini alabilmeleri için gelişmeye ihtiyaçları vardı.

Şu anda paslanmaz çelik bir çerçeve ve ısı dağıtımı için birbirine kenetlenen üç boyutlu yarım kürelere sahip alüminyum bir muhafaza kullanan “Mac Pro” için dikkate değer herhangi bir tasarım değişikliği görüp görmeyeceğimizden emin değiliz.

Kesinlikle yeni olan şey, içindeki Apple silikon çip teknolojisi ve Apple’ın M1’in yinelemesi olan bir M2 Ultra çip kullanması bekleniyor. 24 çekirdekli bir CPU’ya, 76 çekirdekli bir GPU’ya ve 192 GB’a kadar RAM’e, muhtemelen daha fazlasına sahip olabilir.

‌Mac Pro‌’nun tam olarak ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok, ancak şimdiye kadarki söylentiler, yılın başlarında, belki bir bahar etkinliğinde ya da WWDC’de gelebileceğini gösteriyor.

14 ve 16 inç MacBook Pro

2022’de 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri yenilenmedi, bu nedenle 2023’te güncellenecekler. Son tasarım değişikliği 2021’de geldiği için tasarım değişiklikleri beklenmiyor, ancak yeni Apple silikon yongaları bekliyoruz.

Güncellenmiş MacBook Pro modellerinde, önceki nesil modellerde kullanılan M1 Pro ve M1 Max yongalarından yükseltmeler olan M2 Pro ve M2 Max yongaları olması bekleniyor. Söylentiler, M2 Max çipinin 12 çekirdekli bir CPU’ya ve 38 çekirdekli bir GPU’ya kadar sahip olacağını gösteriyor.

15 inç MacBook Air

Mevcut MacBook Air 13,6 inç boyutundadır, ancak Apple, 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri arasında olacak daha büyük bir 15 inçlik sürüm üzerinde çalışıyor.

15 inçlik “MacBook Air” hakkında pek bir şey bilmiyoruz, ancak 2022 13 inçlik “MacBook Air” ile aynı genel tasarımı kullanması bekleniyor.

Apple’ın bu özellikleri üst düzey MacBook Pro modelleri için ayıracağı için mini LED veya ProMotion ekran teknolojisi içermesi beklenmiyor.

Mac Mini

Mac Studio piyasaya sürülmeden önce makinenin “Mac mini” ailesinde yer alacağına inanılıyordu ama öyle olmadı. Yine de ‌Mac Studio‌, ‌Mac mini‌’nin yerini almıyor ve 2023’te yeni bir ‌Mac mini‌ geleceği söyleniyor.

‌Mac mini‌ hakkında çok az şey biliniyor, bu da muhtemelen yeni bir tasarımla büyük bir yenileme yerine yinelemeli bir güncelleme alacağı anlamına geliyor. Apple analisti ‌Ming-Chi Kuo‌, bazı söylentiler farklı renkler görebileceğimizi öne sürse de, aynı form faktörüyle tasarım değişikliği bekleyemeyeceğimizi söylüyor.

‌Mac mini‌, Apple’ın ‌M2‌ ve ‌M2‌ Pro yongalarını kullanacak. ‌M2‌, ‌MacBook Air‌’de zaten tanıtıldı, ‌M2‌ Pro ise henüz piyasaya sürülmedi. Yeni bir ‌Mac mini‌ lansmanının zamanlaması net değil, ancak bazı raporlar yılın ilk yarısına işaret ediyor.

iMac

24 inçlik ‌iMac‌ 2021’den beri yenilenmedi, bu nedenle güncelleme zamanı geldi. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, güncellenmiş bir sürüm muhtemelen Apple’ın M3 çipini alacak, ancak önemli tasarım güncellemeleri olmayacak.

Apple’ın daha büyük “iMac” seçeneğini geri getirecek “iMac”in daha büyük ekranlı bir sürümü üzerinde çalıştığına dair söylentiler de var, ancak böyle bir makine hakkında çok az şey duyuldu. Bu daha büyük ‌iMac‌, ‌M3‌ Pro ve ‌M3‌ Max çip seçeneklerine sahip olabilir ve bir ‌iMac‌ Pro olabilir ve üretimden kaldırılan ve asla bir halefi olmayan 2017 makinesinin yerini alabilir.

Olası bir 2023 lansman tarihi dışında, yenilenen 24 inçlik “iMac”in zamanlaması veya 27 inçlik “iMac”in piyasaya çıkışı hakkında başka bir şey bilmiyoruz.

27 inç Ekran

Apple, 2023’te piyasaya sürülecek birden fazla yeni ekran seçeneği üzerinde çalışıyor. Bu ekranlardan biri üst düzey Pro Display XDR’ın halefi olacak ve diğeri Studio Display’in devamı veya Studio Display ile Pro Display XDR arasında bir şey olabilir.

Analist Ross Young, ekranlardan birinin 27 inç boyutunda olacağını ve mini LED teknolojisi ve ProMotion desteğine sahip olacağını söylüyor, ancak bu noktada onlar hakkında çok az şey biliniyor.

HomePod

Homepod mini

Apple analisti “Ming-Chi Kuo”ya göre Apple, HomePod’un 2023’te çıkacak yeni bir sürümü üzerinde çalışırken, Bloomberg’den “Mark Gurman” HomePod’un orijinal HomePod ile HomePod mini arasında boyutlandırılabileceğini söyledi.

Orta boyutlu bir HomePod, “HomePod mini” ile birlikte muhtemelen daha pahalı bir seçenek olarak satılacak ve hoparlörün dokunmatik entegre bir ekrana ve bir S8 çipe sahip olması bekleniyor. Apple’ın yeni HomePod’u 2023’ün başlarında piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.

Apple Watch Series 9

Apple, Apple Watch’u her yıl “iPhone” ile birlikte yeniliyor ve 2023’te Apple Watch Series 9’u bekliyoruz. Neleri içerebileceğine dair bir kelime yok ve bugüne kadar Series 9 hakkında söylentiler duymadık.

Apple, kan şekerini ve kan basıncını izlemek için yeni sağlık sensörleri üzerinde çalışıyor, ancak şimdiye kadar bunlar piyasaya sürülmeye hazır görünmüyor. Apple Watch Series 9‘un yanı sıra, Apple muhtemelen Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra‘yı yenileyebilir, ancak “Apple Watch SE” genellikle yıllık yenileme almaz ve yeni olduğu için Ultra’nın yenileme döngüsünü henüz bilmiyoruz.

AirPods Max

AirPods Max’in yenilenmesinin üzerinden iki yıl geçti, bu nedenle ufukta yeni bir sürüm olabilir. Yenileme söylentileri yok, ancak geçmiş lansman zaman çizelgelerine göre, “AirPods Max” güncelleme alacak bir sonraki AirPods olacak.

“AirPods Max”in yeni bir sürümü, AirPods Pro’da hâlihazırda sunulan H2 çip, gelişmiş Aktif Gürültü Önleme, Find My Precision Find için U1 çip, Bluetooth 5.3 ve Uyarlanabilir Şeffaflık gibi özellikleri benimseyebilir.

iPad mini ve iPad Air

iPad Air, 2023’te bir “M2” yongası ile yenilenebilir, ancak bir güncelleme hakkında belirli söylentiler duymadık. 2021’den beri güncellenmediği için iPad mini’nin yenilenmesi gecikti ve Apple analisti “Ming-Chi Kuo” kısa süre önce yeni bir çiple güncellenmiş bir “iPad mini”nin 2023’ün sonlarında veya 2024’ün başlarında beklendiğini söyledi.

Özet

Şimdiye kadar duyduğumuz söylentilere göre 2023, Apple için alışılmadık derecede yoğun bir yıl olacak ve bir dizi heyecan verici lansman üzerinde çalışılıyor. Tüm güncellemeleri sizin için takip edip, cepkolik.com üzerinden paylaşmaya gayret göstereceğiz.