Apple 2024 Mali Yılının 3. Çeyreğinde Gelir Rekoru Kırdı, İşte Detaylar!

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Apple 2024 mali yılının 3. çeyreğinde gelir rekoru kırdı. İlgili döneme ilişkin finansal rapor yayınlayan şirket üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik bir artış yaşadığını ve 85,8 milyar dolarlık gelir elde ettiğini deklare etti. Apple’ın gelirini bu denli artırmasında iPad satışlarının ve Hizmetler kategorisinin etkisi büyük oldu. İşte ayrıntılar…

Apple 2024 Mali Yılının 3. Çeyreğinde Gelir Rekoru Kırdı!

Apple CEO’su Tim Cook 2024 mali yılının üçüncü çeyrek finansal verilerini açıkladı. Yeni bir Haziran çeyrek geliri rekoru kırdıklarını söyleyen Cook, 85,8 milyar dolarlık bir gelir sağladıklarını belirtti. Bu rakam Apple’ın bahse konu dönem için şimdiye dek elde ettiği en yüksek gelir olarak kayıtlara geçti. Apple hissesi için üç aylık kazanç da 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi ve 1.40 dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Dünya devi Apple 2024 üçüncü çeyrekte hisse başına kar ve gelir bakımından en yüksek rakamları gördü. Bunların yanı sıra Apple Hizmetler kategorisi de şimdiye dek elde ettiği en yüksek gelire ulaştı. Kategorilere göre gelirlere bakıldığında iPad kategorisinde de büyük yükseliş kaydettiği görüldü.

2024 üçüncü çeyrekte brüt kar marjı 2023’ün aynı dönemine göre artış göstererek yüzde 46,3 olarak gerçekleşti; bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 44,5 idi. Bunların yanı sıra 2024 mali yılının ilgili döneminde 2023’ün aynı dönemine göre Apple işletme giderleri de artış kaydetti. Yüzde 7 artış gösteren işletme gideri 14,3 olarak gerçekleşti.

Apple 0,25 Dolar Temettü Dağıtacak

Apple 2024 Haziran çeyreğinde pek çok ülkede ve bölgede gelir rekoruna imza attı. Bu ülkeler; Fransa, kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Filipinler, Hindistan, Tayland ve Endonezya olarak sıralanabilir. Apple’ın yönetim kurulu bu kazancın hissedarlara temettü olarak yansıyacağını açıkladı. Apple hissedarlara hisse başına 0,25 dolar temettü dağıtacak. Temettü ödemelerinin 15 Ağustos’ta yapılacağı da duyuruldu.

Apple ürün ve hizmet bazında kategorilerin gelirlerini de açıkladı. Bu bağlamda iPhone gelirlerinin 2023 3. çeyreğine göre yaklaşık yüzde 1 düşüşle 39,30 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği açıklandı. iPhone kategorisi gelirinin 38,81 milyar dolar gerçekleşmesi beklenmekte idi; yani beklenenden daha çok gelir elde edildi.

iPad Gelirlerinde Yüzde 23,63 Artış!

Mac gelirleri 2024 3. çeyrekte bir önceki mali yılın aynı dönemine göre yüzde 2,46’lık bir artışla 7,01 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bunun yanı sıra iPad gelirlerinde bir sıçrama yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 23,63 oranında bir artış kaydedildi. 2023 üçüncü çeyrekte 5,79 milyar dolar olan iPad gelirleri bu yılın 3. çeyreğinde 7,16 milyar dolar olarak gerçekleşti. Wall Street’i 6,61 milyar dolarlık tahmini bu kategori için geride kalmış oldu.

Giyilebilir teknoloji ürünleri ve aksesuar kategorisinde ise yüzde 2,26’lık bir düşüş gerçekleşerek 8,10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Hizmetler kategorisi de yine rekor sonuçlardan biri oldu. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 14,14 artış gösteren bölümde elde edilen gelir 24,21 milyar dolar şeklinde gerçekleşti.