Apple, 2024’te mikroLED ekranlara geçecek

MicroLED, günümüzün en umut verici ekran teknolojilerinden biridir. Derin siyahlar ve mükemmel kontrastla OLED’in sunduğu pek çok şeyi sunuyor, ancak daha iyi güç verimliliği, daha yüksek parlaklık çıkışı ve en önemlisi pikselleri zamanla bozuluyor. Bazı şık Samsung ve LG TV’lerin dışında microLED’i hala görmekte zorluk çekiyoruz, ancak Bloomberg’den gelen yeni bir rapor, Apple‘ın önce Apple Watch’ta, daha sonra iPhone ve diğer ürünlerinde kullanmak üzere kendi özel microLED ekranlarını tasarlamak istediğini gösteriyor.

Apple bu ekranları üretmeyecek ve gerçek paneller için yine de Samsung ve LG gibilerine güvenecek, ancak tasarımlar her zaman olduğu gibi Apple’ın tam özelliklerine göre özel olarak tasarlanacak. Süreç, Apple’ın çipleri üretmek için TSMC’ye güvendiği, ancak tasarım sürecinin Apple tarafından şirket içinde gerçekleştirildiği mobil ve masaüstü yonga setleri ile yaptığı şeye benzer olacaktır. Son sızıntılar, Apple’ın 2024’te Apple Watch Ultra’da microLED’e geçiş yapmasını bekliyor, ancak yeni Bloomberg raporu, bu sürecin 2025’e ertelenebileceğini öne sürüyor.