Strategy Analytics geçtiğimiz günlerde 5G akıllı telefon satışlarıyla ilgili yeni bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre Apple, iPhone 12 serisiyle geçtiğimiz yıldan beri en çok satışı gerçekleştirilen 5G‘li akıllı telefon oldu. Samsung ise bu raporun dördüncü sırasında yer aldı. Şirket 2021 yılının ilk çeyreğinde yeterince 5G’li cihaz satışı gerçekleştirememiş durumda.

Rapora göre, Ocak ve Mart 2021 ayları içerisinde toplamda 133.9 milyon adet 5G‘li cihaz satışı gerçekleştirildi. Bu geçen yıla kıyasla 24 milyonu katlayarak %458 daha fazla bir artış sağladı. Tabi bu satışların en büyük nedeni ise dünyayı saran Covid-19 virüsü oldu. Virüs nedeniyle insanlar teknoloji cihazlara daha fazla eğilim göstererek talebi arttırdı bu da teknoloji şirketlerinin daha fazla üretim yapmasına ve yine daha fazla satış gerçekleştirerek kar elde etmesine yol açtı.

Strategy Analytics, raporunda Apple‘ın 40.4 milyon 5G‘li iPhone sattığı ortaya çıktı. Strategy Analytics yetkilileri Apple‘ın geçen yıldan beri yeni model bir iPhone serisi akıllı telefonun olduğunu ve bunun %100 bir artış sağladığını açıkladı. Raporda Çin ve ABD arasındaki siyasal gerilimden dolayı Huawei yer almadı.

Ancak Huawei‘nin Çin pazarında oldukça fazla 5G’li cihaz sattığı daha önceden biliniyordu. Bu nedenle listede Çin’li üreticilerden 21.5 milyon satışla Oppo ikinci, 19.4 milyon ile Vivo üçüncü sırada yer aldı. Kore’li dev Samsung, bu yıl Galaxy S21 ve A serisi 5G‘li cihazlarında ilk çeyrekte fazla satış gerçekleştiremeyerek 17 milyon ile listenin dördüncü sırasında yer aldı. Samsung‘u, 16,6 milyon ile beşinci sırada Xiaomi takip etti.