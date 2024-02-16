Apple AB’de Aşamalı Web Uygulamalarını Devre Dışı Bırakıyor

TechCrunch tarafından görülen güncellenmiş geliştirici notlarında Apple, AB’de aşamalı web uygulamalarını (PWA’lar) neden devre dışı bıraktığını açıkladı. Haber, kullanıcıların son iOS 17.4 beta sürümleriyle birlikte web uygulamalarının Avrupa’da artık işlevsel olmadığını fark etmelerinin ardından geldi. Apple, Avrupa Dijital Pazarlar Yasası’ndaki (DMA) tarayıcılarla ilgili yeni kurallar nedeniyle bu özelliğin bölgede engellendiğini söyledi.

Apple web uygulamalarını işlevsel görmediği için kaldırdı

Web uygulamaları yerel uygulamalara çok benzer şekilde özel pencereleme, bildirimler, uzun vadeli yerel depolama ve daha fazlasına olanak tanır. Web uygulaması simgelerine dokunan Avrupalı kullanıcılar, bunları Safari’de açmak mı yoksa iptal etmek mi istediklerini soran bir mesaj görüyor. MacRumors tarafından görülen kullanıcılardan gelen yorumlara göre bu, daha çok web kısayolları gibi davrandıkları, veri kaybı ve bozuk bildirimler gibi sorunlar yarattıkları anlamına geliyor.

Apple’a göre sorun, WebKit mimarisini kullanmayan tarayıcılara izin veren yeni bir DMA gereksiniminden kaynaklanıyor. “Alternatif tarayıcı motorları kullanan web uygulamalarıyla ilişkili karmaşık güvenlik ve gizlilik kaygılarının ele alınması, şu anda iOS’ta bulunmayan tamamen yeni bir entegrasyon mimarisinin oluşturulmasını gerektirecektir ve DMA’nın diğer talepleri ve kullanıcıların çok düşük düzeyde benimsemesi göz önüne alındığında üstlenilmesi pratik değildir. Ana Ekran web uygulamalarının,” diye yazdı.