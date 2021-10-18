Apple AirPods 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün özel etkinliğinde Apple, sık sık dedikodusu yapılan AirPods 3‘ü satışa sundu. Gerçek kablosuz kulaklıklar daha iyi pil ömrü; kulak içi algılama sensörü ve Uyarlanabilir EQ ile birlikte geliyor.

Bu arada cihaz, yeni AirPod’ların kulağınıza nasıl oturduğuna bağlı olarak ses çıkarıyor. Bu kulaklık stilinin kulaklarınıza uyması konusunda harika bir yardımcı. Böylece Adaptif EQ, uyumdaki varyanslar nedeniyle düşük ve orta frekansları ayarlamaya çalışıyor.

AirPods 3, uzamsal ses desteğine sahip ve Dolby Atmos ile geliyor. Kulak içi algılama sensörü, AirPod’lardan herhangi birini kulağınızdan çıkardığınızda oynatmayı otomatik olarak duraklatıyor.

Hüzmeleme mikrofonları, telefon görüşmelerinde ortam gürültüsünü engelleyerek sesinize odaklanıyor. Ayrıca eller serbest Hey Siri de destekliyor. Siri ayrıca Mesajlar, Anımsatıcılar, Takvim ve çağrılardan gelen uyarıların yanı sıra; gerekli belirli API’yi benimseyen üçüncü taraf uygulamaları da dahil olmak üzere zamana duyarlı önemli bildirimleri size okuyabiliyor.

Pil ömrü artık altı saat oldu ve kılıf, toplam 30 saat boyunca dört ek tam şarj sağlıyor. Ek olarak, hızlı şarj da var. Bu arada beş dakikalık şarj, yaklaşık bir saatlik pil ömrü sağlıyor.

AirPods 3 ayrıca MagSafe desteğine sahip. Böylece onları bir MagSafe şarj cihazıyla kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Kulaklıklar artık Find My cihaz ağının bir parçası olup; Find My uygulamasında ve Kayıp Modunda yakınlık görünümünün yanı sıra; ayırma uyarıları ve sesleri de var.

Yeni kulaklıklar bugün 179 dolara görücüye çıktı. Kulaklıklar 26 Ekim’de 27’den fazla ülke ve bölgede satışa çıkacak. Bu arada bir çift yeni AirPod satın alırsanız; Apple Music’in normal planını altı ay boyunca ücretsiz olarak kazanabilirsiniz.