Apple’ın klasikleşen Eylül etkinliğine az bir zaman kaldı. Merakla beklenen iPhone 16 serisinin yanı sıra Apple akıllı saat ve kulaklık modellerinin de tanıtımını yapacak. Akıllı saat kısmında markanın, onuncu yıla özel bir Apple Watch’u kullanıcıya sunması bekleniyor. Bununla birlikte Apple kulak içi kulaklık AirPods 4’ün de tanıtılması bekleniyor. Yeni gelen haberlere göre Apple AirPods 4 iki model ile Eylül’de geliyor. İşte detaylar…

Apple AirPods 4 İki Model ile Eylül’de Geliyor!

Apple yeni cihazlarını Eylül ayında görücüye çıkaracak. Bunların başında elbette iPhone 16 serisi geliyor. Tanıtacağı diğer cihazlar arasında ise akıllı saat ve kulak içi kablosuz kulaklık yer alıyor. AirPods 4 ile kullanıcının karşısına çıkacak ola Apple, bu defa kulaklık modelinde bir değişikliğe gitmiş durumda.

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Apple AirPods 4 iki farklı model ile gelecek; birincisi AirPods 2’nin yerine talip olan giriş seviye bir model, diğeri ise AirPods 3’ün yerini alacak olan orta seviye bir model. Hali hazırda AirPods 2 markanın giriş seviye kulaklığı olarak pazarlanıyor. Uygun fiyatlı Apple kulaklık olarak, pazarda geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan kulaklık AirPods 2, AirPods 4 giriş seviye versiyonu ile pazardaki hakimiyetini kaybedecek gibi duruyor.

AirPods 2, 2019 yılından beri piyasada bulunuyor ve AirPods 3 ise 2021 yılında kullanıcıya sunuldu. Selef modelin birtakım değişiklikler yapılarak piyasaya çıkarılmış versiyonu olan AirPods 3; Spatial Audio, genel ses iyileştirmeleri, şarj kısmında gerçekleştirilen farklılıklar, kulaklık saplarına eklenen kuvvet sensörü ve benzeri gibi pek çok yükseltmeler ile piyasaya sürüldü.

AirPods 4 Orta Seviye Modelinde ANC Özelliği Olacak

Şimdi ise bu iki modelin de yerini alacak olan AirPods 4 modelleri geliyor. Apple faaliyetleri hakkında önceden haber vermesi ile bilinen analist Mark Gurman’ın aktardığı üzere AirPods 4 iki model ile gelecek ve biri giriş seviye AirPods 2’nin yerini; diğeri de orta seviye bir model olarak AirPods 3’ün yerini alacak. Tasarım tarafında iki cihaz arasında pek bir fark olmayacak ancak özellik kısmında elbette ki farklılıklar bulunacak.

Bu kapsamda en önemli farklılık; ANC yani gürültü engelleme özelliği diyebiliriz. ANC özelliği AirPods 4’ün orta seviye versiyonunda bulunurken, giriş seviye modelinde bulunmayacak. Ortak özellik kısmında ise USB-C’nin bulunabileceği belirtilmekte. AirPods 2’nin yerini alacağı düşünülen giriş seviyesi modelde kablosuz şarj özelliğinin bulunmayacağı da söylenmekte. Bununla birlikte diğer model kablosuz şarj özelliğinin bulunduğunu da aktaralım.