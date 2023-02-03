Apple AirPods Alternatifi EarFun Air Pro 3 Satışa Çıktı!

Az bilinen Çinli ses ürünleri üreticisi EarFun, yeni amiral gemisi TWS kulaklıklarını piyasaya sürdü. Ürün, EarFun Air Pro 3 TWS kulaklık olarak adlandırılır ve sürükleyici bir dinleme deneyimi için yüksek kaliteli ses ve kullanışlı özellikler sunuyor.

Geçen yıl FCC internet sitesinde yer alan ürünün en öne çıkan özelliği ise Bluetooth LE Audio desteği. Bu, cihazı LE-Audio desteğiyle gelen ilk TWS kulaklıkları yapıyor. Air Pro 3, LE-Audio sayesinde gelişmiş ses kalitesi ve düşük gecikme modu sunarak video izlemek ve oyun oynamak için son derece ideal.

Air Pro 3’ün en önemli özelliklerinden biri, istikrarlı iletim ve ultra düşük güç tüketimi sağlayan LC3 ses codec’i ve Bluetooth 5.3 desteği diyebiliriz. Kulaklık ayrıca, diğer codec bileşenlerine kıyasla daha da iyi ses kalitesi sağlayan aptX uyarlanabilir ses teknolojisi ile donatılmış. 11 mm sürücü birimi, net ve güçlü ses verme yeteneğine sahipken, cVc 8.0 teknolojisine sahip 6 mikrofon dizisi aramalar sırasında net ses iletimi sağlıyor.

Pil ömrü açısından Air Pro 3, tek şarjla 9 saate kadar dinleme süresi sağlıyor ve bu süre, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar uzatılabiliyor. Ayrıca hızlı şarjı da destekliyor ve yalnızca 10 dakikalık şarjın ardından 2 saat boyunca müzik çalmanıza olanak tanıyor. Kulaklıklı mikrofon seti ayrıca kablosuz şarj ile uyumlu ve bu da kullanımını daha da kolaylaştırıyor.

Air Pro 3, kullanıcıların aynı anda iki cihaza bağlanmasına izin vererek onu çoklu görevler için ideal hale getiriyor. Bluetooth özellikli herhangi bir akıllı telefon, akıllı saat, tablet veya PC ile uyumlu ve müzik dinlemek, aramaları yanıtlamak ve video izlemek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor. Fiyatı ise 79.99 dolar.