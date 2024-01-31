Apple AirPods Max İçin Güncelleme Yayınladı

Apple, AirPods Max için genel iyileştirmelere ve hata düzeltmelerine odaklanan yeni bir ürün yazılımı güncellemesi yayınladı. Salı günü Apple, 6A324 yapı numarasını içeren yeni AirPods Max aygıt yazılımını yayınladı. Bu, Eylül ayında çıkan 6A300’den daha yüksektir.

AirPods Max hata düzeltmeleriyle güncellendi

Apple, cihaz yazılımı güncellemesi için herhangi bir ayrıntılı sürüm notu sunmadı. Notlarda yalnızca güncellemenin hata düzeltmelerine ve genel iyileştirmelere yönelik olduğu belirtiliyor. Yeni ürün yazılımı kullanıcılar için otomatik olarak yüklenir ve güncellemeyi manuel olarak zorlayacak bir mekanizma mevcut değildir. AirPod’lar bir iOS veya macOS cihazına bağlı olduğu sürece ürün yazılımı kendi kendine yüklenecektir.