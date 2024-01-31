Cepkolik
Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri » Apple AirPods Max İçin Güncelleme Yayınladı
Teknoloji Haberleri

Apple AirPods Max İçin Güncelleme Yayınladı

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
31 Ocak 2024
6 Görüntüleme 0
Apple AirPods Max İçin Güncelleme Yayınladı

Apple, AirPods Max için genel iyileştirmelere ve hata düzeltmelerine odaklanan yeni bir ürün yazılımı güncellemesi yayınladı. Salı günü Apple, 6A324 yapı numarasını içeren yeni AirPods Max aygıt yazılımını yayınladı. Bu, Eylül ayında çıkan 6A300’den daha yüksektir.

Apple AirPods Max İçin Güncelleme Yayınladı

AirPods Max hata düzeltmeleriyle güncellendi

Apple, cihaz yazılımı güncellemesi için herhangi bir ayrıntılı sürüm notu sunmadı. Notlarda yalnızca güncellemenin hata düzeltmelerine ve genel iyileştirmelere yönelik olduğu belirtiliyor. Yeni ürün yazılımı kullanıcılar için otomatik olarak yüklenir ve güncellemeyi manuel olarak zorlayacak bir mekanizma mevcut değildir. AirPod’lar bir iOS veya macOS cihazına bağlı olduğu sürece ürün yazılımı kendi kendine yüklenecektir.

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0