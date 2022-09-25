Ana SayfaTeknoloji HaberleriApple AirPods Pro 2 ilk ürün yazılımı güncellemesini aldı

Apple AirPods Pro 2 ilk ürün yazılımı güncellemesini aldı

Aygıt yazılımı güncellemeleri, AirPod'larınız şarj olurken ve iPhone'unuzun Bluetooth kapsama alanındayken periyodik olarak gönderilir; iPadOS 16.1 veya sonraki bir sürümü yüklü iPad'iniz; veya macOS Ventura yüklü Mac'iniz. Ürün yazılımı güncellemeleri otomatik olarak teslim edildiğinden AirPod'larınızı güncellemeniz gerekmez.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Apple AirPods Pro 2 ilk ürün yazılımı güncellemesini aldı

Google Chrome’dan yer imleri nasıl paylaşılır ve dışa aktarılır

Hatırlayabileceğiniz çok şey var ve yer imleri, sık ziyaret ettiğiniz web sitelerine doğrudan ulaşmanın harika...

Bu ayın başlarında tanıtılan ve yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulması beklenen Apple AirPods Pro 2 TWS kulaklıklar, ilk ürün yazılımı güncellemelerini alıyor.

Yeni donanım yazılımının sürüm numarası 5A377’dir ve sürüm notları, hata düzeltmeleri ve “diğer iyileştirmeler” ile geldiğini söyler, ancak bu güncellemeyle hangi hataların giderildiğini ve nelerin iyileştirildiğini bilmiyoruz.

AirPod’lardaki firmware güncellemeleri genellikle şarj olurken ve iPhone, iPad veya Mac’inizin Bluetooth kapsama alanında güncellenir. Ve güncellemeleri manuel olarak kurmanın standart bir yolu yoktur, bu nedenle güncellemenin cihazınıza ulaşmasını beklemeniz gerekir.

Ancak, AirPod’larınızın hangi donanım yazılımına sahip olduğunu bilmiyorsanız, iPhone/iPad’inizin en son işletim sistemi sürümünü çalıştırdığından emin olun, Ayarlar uygulamasını açın ve Bluetooth > AirPods‘a gidin. Şimdi “i” ile gösterilen “Daha Fazla Bilgi” düğmesine dokunun ve firmware sürümünü bulmak için “Hakkında” bölümüne gidin.

Mac’te, Apple menüsünden Apple logosunu Option tuşuna basarak tıklayın ve “Sistem Bilgileri”ni seçin. Şimdi “Bluetooth”u tıklayın ve donanım yazılımı sürümü için AirPod’larınızın altına bakın.

-- Reklam --

Redmi Note 11 Pro İnceleme

Mükemmel değere sahip Redmi Note 10 Pro'nun başarısından sonra Xiaomi, Redmi Note 11 Pro 5G'nin başarısını artıracağını umuyor. Şu...
Önceki İçerikRedmi Note 11 Pro İnceleme
Sonraki İçerikEn İyi Sonbahar Temalı Filmler
KaynakApple

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.