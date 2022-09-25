Apple AirPods Pro 2 ilk ürün yazılımı güncellemesini aldı

Bu ayın başlarında tanıtılan ve yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulması beklenen Apple AirPods Pro 2 TWS kulaklıklar, ilk ürün yazılımı güncellemelerini alıyor.

Yeni donanım yazılımının sürüm numarası 5A377’dir ve sürüm notları, hata düzeltmeleri ve “diğer iyileştirmeler” ile geldiğini söyler, ancak bu güncellemeyle hangi hataların giderildiğini ve nelerin iyileştirildiğini bilmiyoruz.

AirPod’lardaki firmware güncellemeleri genellikle şarj olurken ve iPhone, iPad veya Mac’inizin Bluetooth kapsama alanında güncellenir. Ve güncellemeleri manuel olarak kurmanın standart bir yolu yoktur, bu nedenle güncellemenin cihazınıza ulaşmasını beklemeniz gerekir.

Ancak, AirPod’larınızın hangi donanım yazılımına sahip olduğunu bilmiyorsanız, iPhone/iPad’inizin en son işletim sistemi sürümünü çalıştırdığından emin olun, Ayarlar uygulamasını açın ve Bluetooth > AirPods‘a gidin. Şimdi “i” ile gösterilen “Daha Fazla Bilgi” düğmesine dokunun ve firmware sürümünü bulmak için “Hakkında” bölümüne gidin.

Mac’te, Apple menüsünden Apple logosunu Option tuşuna basarak tıklayın ve “Sistem Bilgileri”ni seçin. Şimdi “Bluetooth”u tıklayın ve donanım yazılımı sürümü için AirPod’larınızın altına bakın.