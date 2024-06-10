Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple AirPods Pro, iOS 18 ile Daha İyi Özellikler Sunacak! Teknoloji Haberleri Apple AirPods Pro, iOS 18 ile Daha İyi Özellikler Sunacak! Ayşen Sıla 3 Görüntüleme

Apple’ın Dünya Çapında Geliştirici Konferansı açılış konuşması, iOS 18’e yönelik bir dizi yeni özelliğin yanı sıra , AirPods Pro’nun sonbaharda nasıl gelişeceğine dair bize kısa bir bakış sağladı.

Büyük değişikliklerden biri Siri’nin sözlü seçeneklerine nasıl yanıt verebileceğiniz. Örneğin, bir çağrı geldiğinde ve Siri kabul etmek isteyip istemediğinizi sorduğunda bunu yapmak için veya reddetmek için başınızı sallayabilirsiniz.

Aramalarda da artış olacak; yeni bir ses izolasyon algoritmasının AirPods’un sesinizi arka plan seslerinden ayırt etme yeteneğini iyileştirdiği söyleniyor; bu, siz oradayken bile arayanların sizi duymasını çok daha kolay hale getirecek. AirPods Pro zaten bu tür şeyler için en iyi kablosuz kulaklıklar arasında yer alıyor, bu nedenle iOS 18’in onları ne kadar daha iyi hale getireceğini görmek ilginç olacak.

Apple, AirPods Pro sahiplerine kişiselleştirilmiş uzamsal ses ayarlama yeteneği vermek de dahil olmak üzere yıllardır uzamsal sesin güçlü bir savunucusu oldu; algoritmik bir yol, sesi özelleştirmek için kulaklarınızın ve başınızın taramalarını kullanarak uzamsal sesin sürükleyiciliğini daha da gerçekçi hale getiriyor.