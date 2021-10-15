Pşşt! Apple AirPods Pro Ücretsiz Tamir Hakkı 1 Sene Daha Uzatıldı!

Airpods Pro, 2019 yılında çıktığında bir çok kullanıcı çıtırdama ve çalışmayan gürültü azaltıcı özelliği nedeniyle aşırı derecede memnuniyetsiz kalmıştı. Bir sene sonra tam da garanti süresi bitmek üzereyken Apple bu problemlerden muzdarip insanlar için ücretsiz tamir programını açıklamıştı. Bu program bu ay sonu bitmek üzereydi ki Apple bir sene daha uzattığını açıkladı.



Bu uzatma ilk olarak Reddit’de (MacRumors) fark edildi. Şu anda Apple’ın sayfasının en sonunda AirPodsPro ücretsiz tamir programının üç sene daha devam edeceği yazıyor. Apple AirPods Pro’ların Ekim 2020’den önce üretildiğini söylüyor dolayısıyla program Ekim 2022 yılında kadar devam edecek.



Bu spesifik program fabrika çıkışlı olan iki hatanın tamirini içeriyor. İlk sorun kulaklıktan gelen çatırdama, çıtırtı ve statik sesler. İkincisi ise ANC’nin (Active Noise Cancellation, gürültü azaltıcı) beklendiği gibi çalışmaması. Apple’ın örneklerine göre basslar çarpık bir şekilde çıkıyor ve ambiyans sesleri aşırı yüksek.

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Eğer sizde bu sıkıntılardan şikayetçiyseniz, Apple önce son güncellemeleri yapmanızı öneriyor. Apple ayrıca kablosuz sinyallerin bir birliyle çakışmadığından emin olmanızı ve eğer mümkünse kullanılan app’lerle alakalı bir sorun olmadığını kontrol etmenizi istiyor. Eğer bütün bu tavsiyeler sonucunda çözüme ulaşamazsanız, problemli AirPod’larınızı Apple mağazalarına götürün ve ücretsiz tamir imkanından yararlanın.