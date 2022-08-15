Apple AirTag, Hayat Kurtarmaya Devam Ediyor

Apple’ın AirTag’i son zamanlarda hem iyi hem de kötü nedenlerle haberlerde yer aldı. Cihaz, kayıp eşyaların kurtarılmasında yardımcı oldu ama aynı zamanda insanları takip etmek için de kullanıldı. AirTag’in çalınan bagajı bulmada nasıl yardımcı olduğuna dair çok sayıda rapor vardı. Bu sefer, AirTag içeren bagajı çalan ve daha sonra başka bir havaalanında eşyalarla yakalanan 19 yaşındaki bir havaalanı işçisi haberimize konu oldu.

Apple AirTags, FindMy uygulamasıyla birlikte çalınan veya kaybolan eşyaların yerini belirlemede çok yardımcı oluyor. Okaloosa İlçesi Şerif Ofisi (OCSO) tarafından yapılan bir basın açıklaması, Giovanni De Luca’nın iki büyük hırsızlık suçundan tutuklandığını duyurdu. Şüpheli, Destin-Fort Walton Beach Havalimanı’nda taşeron olarak çalıştı ve havaalanından iki ayrı bagaj çalmakla suçlanıyor.

İlk olay, havaalanından kaybolan yaklaşık 1.600 dolar değerinde eşyaların bulunduğu bir bavulla ilgiliydi. Neyse ki bavula bir AirTag iliştirilmiş ve Mary Esther’deki Kathy Court bölgesine kadar takip edilmişti. Daha sonra başka bir gezgin, bagajından 15.000 dolardan fazla değerli eşyanın çalındığını bildirdi.

Polis, De Luca’yı Kathy Court bölgesinde yaşayan havaalanı personelinden biri olarak tespit edebildi ve onu evinde ziyaret etti. De Luca‘nın evine yapılan ziyarette AirTag ve ikinci olaya ait kayıp değerli eşyalar bulundu. De Luca ayrıca ilk kurbanın bagajını karıştırdığını ve çantanın içindeki Apple AirTag’i aldığını da itiraf etti. Ancak ilk çantadaki diğer eşyalar henüz bulunamadı.

Polis yetkilileri, suçu çözmede havaalanı yetkilileri ve polis arasındaki iyi işbirliğini övüyor. Suçlu, bir Apple AirTag‘in ne olduğunu veya yapabileceğini anlamadı, ancak yakalandığı için Apple AirTag’e övgüler yağıyor.