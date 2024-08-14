Apple Akıllı Yüzük Ne Zaman Çıkacak? İşte Detaylar!

Teknoloji devi Apple iPhone 16 serisini kısa zamanda piyasaya sürecek. iPhone 16’nın çıkışı heyecanla beklenirken Apple, yeni teknolojik ürünler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda markanın akıllı yüzük çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Apple Galaxy Ring’e rakip olacak bir yüzük ile gelmeyi planlıyor. Peki, Apple akıllı yüzük ne zaman çıkacak, işte detaylar…

Apple Akıllı Yüzük Ne Zaman Çıkacak?

Giyilebilir teknoloji alandaki çalışmalarını sürdüren Apple, bu alanda akıllı yüzük çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılının başlarında Apple’ın Galaxy Ring’e rakip olacak bir akıllı yüzük tasarladığı haberleri çıkmıştı. Markanın çalışmalarını sürdürdüğü bilinmekte ancak hala çıkış tarihine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte Apple giyilebilir teknoloji cihazı akıllı yüzüğünün 2024 yılının sonunda ya da 2025 yılının başlarında tanıtılacağı söylenmekte.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Apple’ın piyasaya sürmeyi planladığı akıllı yüzüğün Apple Ring olarak markalandırılması bekleniyor. Henüz resmi olmasa da Apple akıllı yüzüğünün nasıl olacağına, hangi özellikleri barındıracağına yönelik söylemler mevcut. Bu bağlamda cihazın sade ve şık bir görünüme sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte Apple Ring’in Apple akıllı saat gibi yuvarlak bir ekrana sahip olduğu ve döner bir çerçeve barındırdığı söylenmekte.

Apple Ring Özellikleri Nasıl olacak?

Cihaz; kalp atış hızı, adım sayısı ve benzeri gibi işlevlere sahip olarak gelecek ve yüzük ekranından bu gibi ölçümlerin ve aktivitelerin verileri takip edilebilecek. Apple Ring’in özellikle sağlık takibi özellikleri bakımından son derece iddialı olacağı söylenmekte. Bu kapsamda nabız ölçme, oksijen seviyesi ölçme, stres ve uyku takibi gibi özellikleri yüzükte bulunacak. Bunların yanı sıra kan basıncı ölçme özelliği de yüzükte bulunabilir, ancak bu bilgi henüz kesin değil.

Apple Ring’in bütün Apple cihazları ile uyumlu olacağı söylenmekte. Apple Vision Pro ile entegre bir şekilde çalışabileceği söylenen yüzük ile marka, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Apple Ring’in ödeme yapabileceği ve bildirimleri titreşim ile belli edeceği söylenmekte.

Apple Ring ile Ödeme Yapılabilir mi?

Apple Ring resmi tanıtımı henüz yapılmadığı için bu konuya kesin cevap veremeyiz ancak cihazın NFC özelliğine sahip olacağı ve dolayısıyla ödeme yapılabileceği söylenmekte. Samsung Galaxy Ring’e rakip olarak gelecek olan Apple Ring hakkında resmi açıklama yapıldığında biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.

Apple Ring Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple henüz yüzüğü tanıtmadığı için kesin fiyat bilgisi bulunmuyor ancak cihazın 300 dolar ile 500 dolar arasında bir etiket fiyatına sahip olması bekleniyor. ABD fiyatının bu bantta olması demek Apple akıllı yüzüğün ülkemizde en az 10 bin TL seviyelerinden satışa çıkması demek oluyor. Apple Ring tanıtımı yapıldığında kesin fiyatı hep birlikte öğreneceğiz.