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Apple bugün yeni ürünlerini tanıtabilir

Selin Polat

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Samsung, Galaxy S23 Ultra için 200MP ISOCELL HP2 sensörünü tanıttı

Samsung bugün ISOCELL HP2 adlı en yeni 200 MP sensörünü duyurdu. Bu sensör 1/1,3” boyutunda...

Apple sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser’a göre Apple, 2023’ün ilk ürün duyurusunu yarın 17 Ocak Salı günü web sitesinde yapacağı basın açıklamasıyla yapacak.

Duyuru, güncellenmiş MacBook Pro’lar ve Mac mini modelleri de dahil olmak üzere yakın gelecekte beklenen birkaç üründen biri olabilir.

Güncellenen 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin, yalnızca M2 Pro ve ‌M2‌ Max yongaları sayesinde güncellenen performansla, Ekim 2021’de duyurulan modellerle aynı tasarıma sahip olması bekleniyor. Güncellenmiş bir ‌Mac mini‌’nin de yeni ‌M2‌ yongaların performansından faydalanması bekleniyor, ancak söylentilere göre mevcut modelle aynı tasarıma sahip olacak.

Apple’ın tanıtacağı ürünler ile ilgili bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz

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