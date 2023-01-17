Apple bugün yeni ürünlerini tanıtabilir

Apple sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser’a göre Apple, 2023’ün ilk ürün duyurusunu yarın 17 Ocak Salı günü web sitesinde yapacağı basın açıklamasıyla yapacak.

Duyuru, güncellenmiş MacBook Pro’lar ve Mac mini modelleri de dahil olmak üzere yakın gelecekte beklenen birkaç üründen biri olabilir.

Güncellenen 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin, yalnızca M2 Pro ve ‌M2‌ Max yongaları sayesinde güncellenen performansla, Ekim 2021’de duyurulan modellerle aynı tasarıma sahip olması bekleniyor. Güncellenmiş bir ‌Mac mini‌’nin de yeni ‌M2‌ yongaların performansından faydalanması bekleniyor, ancak söylentilere göre mevcut modelle aynı tasarıma sahip olacak.

Apple’ın tanıtacağı ürünler ile ilgili bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.