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Apple CEO’su Tim Cook, 2023’te 35 milyon dolarlık maaş kesintisi aldı

Apple Inc., yatırımcı rehberliği ve Cook'un maaşını ayarlama talebini gerekçe göstererek, İcra Kurulu Başkanı Tim Cook'un tazminatını %40'tan fazla azaltarak 2023'te 49 milyon dolara indiriyor.

Selin Polat

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Apple CEO'su Tim Cook, 2023'te 35 milyon dolarlık maaş kesintisi aldı

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Apple, 2023 Yıllık Hissedarlar Toplantısında vekalet başvurusunu yayınladı ve 113 sayfalık rapor, CEO Tim Cook’un 2023’te maaş indirimi alacağını ortaya koyuyor. Bu tutar 35 milyon dolar – Tim Cook’un maaşı yıllık 84 milyon dolardan 49 milyon dolara düşecek.

3 milyon dolarlık taban maaşı ve 6 milyon dolarlık yıllık nakit teşviği değişmeden kaldı, büyük fark öz sermaye ödül değerindeki bir ayarlamadan geliyor. Cupertino’daki diğer dört üst düzey yönetici, maaşlarında veya teşviklerinde herhangi bir kesinti yapmadı.

Tim Cook’un 2022 için öz sermaye ödülü değeri 75 milyon dolar iken bu takvim yılında 40 milyon dolar olacak. Ancak yine de Apple’ın hisse senedi fiyatına bağlı olarak tahmin edilen miktardan daha fazlasını kazanabilir.

Maaş kesintisi, “alınan geri bildirimler ışığında” Cook’un kendisi tarafından önerildi.

Şirketin hala uzun süredir söylentileri dolaşan bir karma gerçeklik kulaklığı piyasaya sürmesi bekleniyor ve Project Titan arabası hala her şeyden çok arzulu bir düşünce. Cupertino, işten çıkarmaları açıklayan rakipleri Meta, Twitter ve Amazon’un aksine şimdilik hiçbir çalışanı bırakmıyor.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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