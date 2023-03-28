Apple CEO’su Tim Cook, Çin Pazarını Ziyaret Etti!

Apple’ın CEO’su Tim Cook kısa bir süre önce Çin’in yeni prömiyeri Li Qiang ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Şirketin üst düzey yetkilisi, markanın Çin pazarına olan bağlılığını yeniden teyit etmek için bu hafta başlarında Asya ülkesine bir gezi yaptı.

Tim Cook, denizaşırı ülkelerden gelen C düzeyindeki yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan bir heyetin parçası olarak Pazartesi günü Li ile bir araya geldi. Cook, Pekin’de Çin Kalkınma Forumu (CDF) etkinliğine bir etkinliğe katılıyordu.

Bu, pandeminin dünyayı etkilemesinden bu yana Tim Cook’un Çin’e ilk kez yaptığı bir gezi oldu. Bu buluşma ile yönetici, temel olarak Cupertino merkezli şirketin tedarik zinciri değişiklikleri ve hatta jeopolitik belirsizlikler arasında piyasaya olan bağlılığını yeniden teyit etmek istedi.

Basitçe söylemek gerekirse, Apple dünyanın en büyük akıllı telefon pazarına bağlılığını garanti ediyor. Mevcut küresel ekonomi, bölgede faaliyet gösteren çeşitli markaları etkileyen zorluklar ve sorunlarla karşı karşıya. Ancak tüm bunlara rağmen Li Qiang, Çin temsilcilerinin değişen jeopolitik manzaraya rağmen açılmaya ve sağlam bir iş ortamı sağlamaya devam edeceğine dair güvence verdi.

Tim Cook, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile de bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu toplantıda “Apple’ın Çin’deki gelişimi ve endüstri tedarik zincirinin istikrara kavuşturulması” konuları ele alındı.