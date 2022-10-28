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Apple Dördüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Apple bugün, 24 Eylül 2022'de sona eren 2022 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, yıllık yüzde 8 artışla 90.1 milyar dolarlık rekor bir Eylül çeyreği geliri ve seyreltilmiş hisse başına üç aylık kazanç bildirdi. Yıllık yüzde 4 artışla 1,29 dolar. Yıllık gelir, yıllık %8 artışla 394,3 milyar $ oldu ve seyreltilmiş hisse başına yıllık kazanç, yıllık %9 artışla 6.11 $ oldu.

Ahmet Ekinler

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Beklendiği gibi, Apple 24 Eylül’de sona eren mali çeyrek için 4. çeyrek gelir raporunu yayınladı ve üç aylık gelirleri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 90.1 milyar dolara ulaştı – geçen yılın aynı dönemine göre %8’lik bir artış. Yıllık gelirler de yıllık %8 artışla 394,3 milyar $ oldu. Net gelir 20.72 milyar dolara yükselirken, hisse başına kazanç geçen yıla göre %4 artışla 1.29 dolara yükseldi.

Küresel akıllı telefon satışlarının azalmasına rağmen, iPhone 14 serisinin güçlü performansı sayesinde iPhone geliri %9,6 artarak 42,63 milyara ulaştı. Hizmetler kategorisi, 19.18 milyar dolar gelir elde ederken, bunu Mac gelirleri (11,5 milyar dolar) ve Giyilebilir Ürünler, Ev ve Aksesuar gelirleri (9,65 milyar dolar) izledi.

Amerika kıtası 38,8 milyar dolar ile Apple’ın en büyük pazarı olmaya devam etti, onu Avrupa (22,75 milyar dolar) ve Çin (15,47 milyar dolar) izledi. Devam eden ekonomik gerilemeler ve artan enflasyon seviyelerinin ardından CEO Tim Cook, güçlü yeni cihaz serisiyle Apple için yoğun bir tatil sezonu bekliyor.

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KaynakGsmarena

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