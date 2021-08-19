Apple E-Posta Güvenliği Değişiyor! Kafalar Karışacak

Apple son dönemlerde özellikle mailleşmeler konusunda kendine has bir tarzda güncelleme yapmaya başladı. Hatırlarsanız bir süre önce güvenliklerle ilgili yeni bir güncelleme getirmişti. Bunun üzerine de şu sıralar e posta güvenliği üzerine düşünmeye başlamış. iPhone cihazlarla ilgili olarak organize edilen yeni nesil çalışmaların hepsi bu konuda ön plana çıkarılıyor. Bu yüzden de yapılacak olan bütün yeni çalışmaları da kendi içinde değerlendirebiliyoruz.

Apple, reklam ölçümlemeleri konusunda otomatik olarak bir düzenleme ve filtre getireceğini açıkladı. Özellikle Mac ve iPhone cihazlardaki mail kutuları uygulamalarına bakınca, bu güncellemenin pek çok kişi için ne şekilde mantıklı olacağını yakın zamanda göreceğiz.

Çevrimiçi veri güvenliği endişeleri artıyor!

2021 yılında bu konuda yapılan anketler gösteriyor ki, insanlar 2020 yılına oranla 2021 yılında çok daha güvenlik endişelerine sahip. Bu yüzden de Apple bu duruma bir çözüm üretmek adına kendi özel filtresini kullanmayı düşünüyor. Biraz daha sıkı bir mail uygulaması ile güvenliğe şüphe düşüreceğini tespit ettiği bütün mailleri engellemeye başlayacak. Posta gizliliği koruması, mail atan kişilerin bir şekilde veri toplamasının önüne geçiyor ve bu durumla birlikte insanlar çok daha güvenli bir mail trafiğine dahil oluyor.

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Pazarlamacılar için bir tehdit olabilir mi?

Bu güncellemeler pazarlamacılar için bir tehdit olarak algılanabilir mi? Aslında teoride öyle olmaması gerekiyor. Çünkü pazarlamacı mailler daha çok veri toplamak ve kişilerin ilgi alanına göre reklam sunmak için bu konuda ön plana çıkıyor. Bu yüzden işler biraz daha düzenlenecek ve daha derli toplu bir mail trafiği ile reklam çalışması ön plana çıkmaya başlayacak diyebiliriz.

Güncel olarak bu konuya dair organize edilen ne kadar çalışma var ise hepsini sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçlerde bütün yeni sistemlerin ve site içeriklerinin tamamının organize edildiğini söyleyebiliriz. Apple de bu konuda çok ciddi bir güvenlik duvarı üzerinde çalıştığını anlatıyor bizlere.