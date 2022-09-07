Apple Far Out Etkinliğinde Tanıtılan Her Şey!

Apple hayranları, bugün sizin gününüz. Haftalarca ve aylarca sabırla bekledikten sonra bugün 7 Eylül – diğer bir deyişle Apple’ın merakla beklenen “Far Out” donanım etkinliğini düzenlediği gün. Burada kısa kısa Apple etkinliğinde olan her şeyden bahssedeceğiz.

iPhone 14 Pro, Her Zaman Açık Ekran ile Birlikte Geliyor

Apple, yeni Always-on-Display özelliğiyle Android’den bir numara çaldı. iPhone’unuzu kullanmadan iOS 16’nın canlı etkinliklerini görebileceksiniz.

iPhone 14 Pro’da Çentik Yok!

iPhone 14’ün ardından Apple, çentik yerine yeni bir dinamik tasarıma sahip yeni iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’i tanıttı.

Az Biraz Ucuzlar!

Apple, iPhone 14’ü iPhone 13 ile aynı fiyatta tutacak. Bu, 800 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı olduğu anlamına geliyor. iPhone 14 Plus, 900 dolar. Ancak eski iPhoneunuzla değiştirdiğinizde daha uygun fiyata gelecek. Ön siparişler 9 Eylül’de açılıyor, iPhone 14 16 Eylül’de geliyor, 14 Plus ise 7 Ekim’de satışa çıkacak.

Sim Kartı Derdine Son

Apple, iPhone 14‘ten sim kart girişini bıraktı (en azından ABD’de). Bunun yerine, kullanıcılar yalnızca e-sim desteğine güvenecek. Daha önce, e-simler isteğe bağlı hale getirildi. Kulaklık girişinde olduğu gibi, Apple bu eski teknolojiyi ortadan kaldırmak için cesur bir adım atıyor. ABD’de sim kart girişi olmayacak ama aynı şeyi ülkemiz için söyleyemeyeceğiz.

Yeni Kameralar Eski Çipler

Apple’ın A15 çipi bu yıl da geri dönüyor ancak şirket daha büyük sensörlü ve daha büyük pikselli yeni bir kamera sistemi getiriyor. Hala 12 megapiksel, ancak bu sensör loş ortamlarda daha fazla ışık yakalamaya izin verecek. Ön kamera ayrıca 12MP gerçek derinlikli kamera sistemine yeni bir daha hızlı odaklama sistemi sunuyor.

Yeni iPhone 14 Plus

Apple, 6,7 inçlik form faktörünü daha ucuz bir fiyat noktasına getiren yeni bir Plus modeliyle iPhone 14 serisini duyurdu. 6.1 inç iPhone kalıyor ve her ikisi de OLED XDR ekranları, seramik kalkanı, havacılık sınıfı alüminyumu ve sınıfında lider pil ömrünü tanıdık bir tasarımda bir araya getiriyor.

Airpods Pro 2 Görücüye Çıktı

Apple, henüz yeni Apple H2 çipi tarafından desteklenen en gelişmiş Airpod’ları olan AirPods Pro’nun ikinci neslini duyurdu. Yeni çip ile Uzamsal Ses ve şeffaflık modu geri dönerken, Dokunmatik kontrol, navigasyonu daha kolay ve daha hızlı hale getiren yeni bir özellik. Şarj kutusunun altında ekstra bir hoparlörün yanı sıra çok daha iyi pil de var. AirPods Pro 2, 9 Eylül’de 249 dolar fiyatla satışa çıkacak.

Apple Watch Ultra Da Geldi

Apple Watch Ultra, 23 Eylül’de satışa çıkacak ve 799 dolar fiyat etiketine satışa çıkacak. Burada Hücresel veya GPS ayrımı yok, dolayısıyla tüm modellerin fiyatı aynı. Watch Ultra, Apple Watch Series 8 veya SE’den farklı, zorlu koşullarda kullanacak kaşifler için üretilmiş.

Apple bu modelde çift kanallara odaklanıyor; Size daha iyi navigasyon yetenekleri sağlamak için L1 ve L5 GPS ve yeni algoritmalar sağlıyor. Tüm bunlara rağmen kaybolursanız için bir siren ve o sireni 600 desibele kadar çıkaran ve daha da yüksek yankı yapan ikinci bir hoparlör var. Ve pil ömrü günlerce sürecek. Bunu daha da genişletmek için yeni bir düşük güç modu bile var.

Bu sadece buzdağının görünen kısmı. Fiziksel donanım Apple için de farklı bir şey. Daha az moda, daha fazla işlev. Aksiyon düğmesi ve dijital taç, kullanıcılara daha ince ayarlı kontrol sağlamak için buraya gelirken, her Watch Ultra modelinde hücre hizmeti de yer alıyor.

Apple’ın şimdiye kadarki en büyük ve yelek saati yapmak için 49 mm’lik bir kasaya sahip, dayanıklılık ve keşif için tasarlanmış bir akıllı saat.

Apple Watch SE

Apple, 249 dolarlık yeni bir Apple Watch SE‘yi de piyasaya sürdü. Apple Watch Series 8 ile aynı anda piyasaya çıkıyor ve watchOS 9’lu SE ile aynı özelliklerin tümünü ve önyükleme için yeni bir S8 çipini getiriyor. Gümüş, gece yarısı ve yıldız ışığı renklerinde satışa çıkıyor.

Apple Watch Series 8

Apple Watch’un dünya çapında hayatları ve ilişkileri kurtarmaya nasıl yardımcı olduğu hakkında dokunaklı bir gösteriden hemen sonra Apple, Apple Watch Series 8’i tanıttı.

Mevcut sağlık sorunlarına eğilen Apple, verilerin kadınlar ve Apple Watch’ları arasında güvende kalmasını sağlamak için hamile insanları ve kadın sağlığını şifrelemeyle güvence altına almaya odaklanıyor. Apple, bu sürümde geliştirilmiş araba kazası algılama özelliğiyle de başarılı oldu.

Apple, yeni Apple Watch Series 8 uzatılmış pil ömrü özelliklerinin yanı sıra dört renk sunuyor: gece yarısı yıldız ışığı, gümüş ve kırmızı. Paslanmaz çelik model gümüş, altın ve grafit kaplamalarla gelecek. GPS için 399 dolara ve hücresel için 499 dolara mal olacak. 16 Eylül’de satışa sunulacak.