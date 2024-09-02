Apple her yıl ki gibi bu yıl da Eylül ayında lansman düzenleyerek yeni cihazlarını görücüye çıkaracak. Heyecanla beklenen büyük Apple lansmanı 9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. iPhone 16 telefon serisinin bu lansmanda duyurulacağı herkes tarafından biliniyor ancak başka hangi Apple ürünleri lanse edilecek? İşte Apple Eylül etkinliğinde tanıtılacak cihazlar…

Apple Eylül Etkinliğinde Tanıtılacak Cihazlar – 2024

Apple 9 Eylül’de geçekleştireceği lansman, özellikle teknoloji tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Etkinliğe çok az bir süre kaldı ve hangi cihazların tanıtılacağı merakla beklenmekte. Bu kapsamda görücüye çıkarılacak cihazlardan bahsedelim…

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iPhone 16 Serisi Geliyor

Öncelikle hemen herkesin de bildiği üzere iPhone 16 serisi çok kısa bir zamanda kullanıcıya sunulacak. Seride dört farklı telefon versiyonu olacak ve bunlar; iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max şeklinde. Tasarım bakımından selef modelleri ile oldukça benzer olmakla birlikte bazı detaylarda farklılık elbette olacak. Örneğin arka kamera yerleşimi iPhone X modeline benzer bir şekilde gelecek.

İşlemci kısmında A18 serisinden yonga setlerini iPhone 16 serisinde göreceğiz ve özellikle yapay zeka konusunda cihazlar, gelişmiş özelliklere sahip olacaklar. Pro modellerde daha büyük ekran ve daha ince çerçeveler yer alacak. Bunların yanı sıra selef modellerde bulunmayan Action Button ve Capture Button düğmeleri iPhone 16 serisinde yer alacak.

Apple Yeni Akıllı Saatleri de Görücüye Çıkıyor

Apple akıllı saatleri piyasa tarafından oldukça rağbet görmekte. Bu kapsamda markanın yeni akıllı saatleri Apple Watch Series 10’u ve Apple Watch SE’yi, 9 Eylül’de tanıtması bekleniyor. Apple Watch’un 10. yıl dönümü olması münasebetiyle yepyeni bir tasarımla bekleniyor. Apple Watch SE modelinin ise maliyeti ve dolayısıyla da fiyatını düşürmek için plastik bir kasaya sahip olacağı söyleniyor. Tüm detayları kısa zaman içinde öğreneceğiz.

Apple Kablosuz Kulaklık Modelleri de Tanıtılacak

Apple’ın Eylül etkinliğinde Bluetooth kulaklığı Airpods 4 de tanıtılacak. Seri iki farklı modelle gelecek; biri klasik Airpods 2’nin yerine geçecek diğeri ise bir üst model olan Airpods 3’ün yerine. Airpods 4 modellerinin yanı sıra etkinlikte AirPods Max’ın da yeni versiyonu kullanıcıya sunulabilir. Tanıtımdan sonra, yeni kulaklıkları ve özelliklerini sizlere duyurmaya çalışacağız.

Apple Intelligence Yapay Zeka Paketi

Apple’ın yapay zeka paketi Apple Intelligence markanın yeni cihazlarında büyük fark yaratacak. Daha kişiselleştirilmiş özellikleri kullanıcıya sunacak olan AI hizmeti Siri kabiliyetlerini de artıracak.

iOS 18 ve Yazılım Güncellemeleri de 9 Eylül’de Tanıtılacak

Apple’ın 9 Eylül’de etkinliği gerçekleştirmesi ile birlikte iOS 18 güncellemeleri yayınlanacak. Bu kapsamda iOS 18, macOS 15, iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2, tvOS 18’in sunulacağını söyleyebiliriz. Bu güncellemelerle marka kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Ürün tanıtımının yanı sıra Apple söz konusu lansmanda geleceğe yönelik planlarından da bahsedecek. Bu kapsamda daha çok AI merkezli inovatif planlarından bahsetmesi bekleniyor. Apple Eylül etkinliği küresel çapta heyecanla ve merakla beklenmekte. Lansmandan sonra tanıtılan cihazları ve özelliklerini biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.