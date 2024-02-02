Apple Gelir Trendini Kırıyor

Apple, art arda dört çeyrek gelir düşüşü yaşadıktan sonra trendi kırdı ve bugün ilk gelir artış dönemini bildirdi. Şirket, 2024 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin kazanç raporunda, üç aylık gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 119,6 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Apple kazanç raporunu açıkladı

Buna ek olarak Apple CEO’su Tim Cook, kurulu aktif cihaz tabanının şu anda 2,2 milyarı aştığını ve tüm ürünlerde ve coğrafi segmentlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Bu çeyrek, Eylül 2023’te tanıtılan ve performans üzerinde bariz etkisi olan iPhone 15 serisinin satışlarından elde edilen parayı içeriyor.

Cook, “Bugün Apple, Aralık çeyreği için iPhone satışlarından kaynaklanan gelir artışı ve Hizmetler alanında tüm zamanların rekorunu kırdığını bildiriyor” dedi. Şirketin reklam, Bulut hizmetleri, ödeme hizmetleri ve hizmetlerde tüm zamanların gelir rekorlarına ulaştığını kaydetti. Cook, Apple TV uygulamasında yapılan bazı güncellemelerin yanı sıra aday gösterilen ve ödüller kazanan TV+ içeriğini de özetledi.