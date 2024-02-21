Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple Haritalar İngiltere ve Çevresi İçin Güncelleme Yayınladı Teknoloji Haberleri Apple Haritalar İngiltere ve Çevresi İçin Güncelleme Yayınladı Fatih Kuruçay 0 Görüntüleme

Dokuz ay boyunca, Apple Harita arabaları ve LiDAR sırt çantalı ekip üyeleri, genel haritayı, navigasyon yönlerini ve Etrafına Bak sokak görünümünü güncellemek için Birleşik Krallık’ı turluyor. Apple Haritalar ekipleri bir yıldan kısa bir süre önce Mart 2023’te benzer bir İngiltere turu yapmıştı ve Londra, Birmingham ve Manchester’a odaklandıkları bildirilmişti. Apple’ın İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın tüm bölgelerini ziyaret etmek için tarihler listelemesiyle yeni tur programı daha yaygın görünüyor.

Apple Haritalar yeni güncellemeler getiriyor

Yeni program 10 Şubat 2024’te Büyük Londra ile başladı. Daha sonra 19 Şubat’ta altı İngiliz ilçesine daha yayıldı ve 17 Ekim’e kadar İngiltere’nin tamamının tamamlanması planlanıyor. Galler 17 Nisan’dan 21 Mayıs’a, Kuzey İrlanda 1 Haziran’dan 4 Temmuz’a, İskoçya ise 8 Haziran’dan 10 Temmuz’a kadar yeniden inceleniyor. Channel Adaları, Isle of için Apple Harita güncellemesi yapılmıyor.

Apple, listeleme sayfasında ekiplerinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan Apple Harita güncellemesinin gizliliği koruyacağını vurguluyor. İlerleyen vakitlerde Türkiye için de bir güncelleme gelebilir.