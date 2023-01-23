Apple’ın hedeflediğini Hindistan üretim payı %25 olarak açıklandı

Bugün yapılan bir açıklamayla Asya ülkesinin ticaret bakanı, Apple‘ın üretiminin %25’ini Hindistan’a kaydırmayı hedeflediğini söyledi. Piyush Goyal, bir ticaret konferansında Apple ürünlerinin yaklaşık %5 ile %7’sinin şu anda Hindistan’da üretildiğini ve hedefin bu sayıyı beş katına çıkararak %25 seviyesine ulaşmak olduğunu söyledi.

Piyush Goyal, herhangi bir zaman çizelgesi vermedi ve Apple, açıklama hakkında henüz bir yorum yapmadı.

Böyle bir değişikliği ilk kez duymuyoruz. Daha önce analistler, iPhone üretiminin %25’inin 2025 yılına kadar Hindistan’a taşınacağını tahmin ediyorlardı ve Foxconn’un Chennai şehrinin hemen dışındaki fabrikadaki iş gücünü artırdığı bildiriliyor.

Apple’ın Çin’den uzaklaşmasının ve Foxconn’un üretimini birden fazla fabrikada çeşitlendirmesinin ana nedeni, COVID-19 salgını ve kısıtlamaları hakkındaki belirsizlikler ve Pekin ile Washington arasındaki jeopolitik gerilimlerdir.