Apple HomePod’a YouTube Music desteği geliyor

Google, geçtiğimiz Haziran ayında WWDC sırasında ilk kez ipuçları verilen bir özelliği, Apple’ın HomePod’unda YouTube Music desteğini resmi olarak tanıttı. Bu gelişme, kullanıcıların HomePod’da YouTube Music oynatımını başlatmak için “Hey Siri, müzik çal” gibi sesli komutlar kullanmasına olanak tanıyarak, uygulamayı bir akıllı telefonda manuel olarak başlatmaya ve ardından oynatma için AirPlay’i kullanmaya uygun bir alternatif sunuyor. Ancak, bu özelliğin yalnızca YouTube Premium veya Music Premium aboneleri tarafından kullanılabildiğini belirtmek gerekir.

Bu işlevi etkinleştirmek için kullanıcıların App Store’dan YouTube Music’in en son sürümünü yüklediklerinden emin olmaları gerekir. Uygulama içinde, sağ üst köşedeki profil resminize gidin ve Google Hesabınızda oturum açmanızın isteneceği Ayarlar > Bağlı Uygulamalar > HomePod ile Bağlan bölümüne ilerleyin.

YouTube Music’i varsayılan müzik hizmetiniz olarak ayarlarsanız, Siri komutlarınıza her seferinde “YouTube Music’te” eklemeniz gerekmez. Bunu yapmak için iOS Ana Sayfa uygulamasına erişin ve “Ayarlar > [Kullanıcı Adınız] > Varsayılan Hizmet” bölümüne gidin ve YouTube Music’i seçin.

HomePod’a eklenen YouTube Music desteği, Deezer, Pandora ve Tidal gibi diğer müzik akış hizmetlerine katılarak kullanıcılara müzik dinleme tercihleri için daha geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Bu entegrasyona ek olarak Google, çeşitli üçüncü taraf entegrasyonları ve uygulamaları aracılığıyla YouTube Music’in varlığını genişletme konusundaki kararlılığını ifade etti. Apple TV ve Garmin akıllı saatler için istemci oluşturma çalışmaları da buna dahil; bu da Google’ın YouTube Music’i farklı platform ve cihazlarda erişilebilir kılmak için devam eden çabalarını gösteriyor.