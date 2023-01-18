Apple İkinci Nesil HomePod’u Satışa Sundu!

Apple, daha ucuz bir mini sürümü satışa sunmak için orijinal HomePod akıllı hoparlör üretimini 2021’de durdurmuştu. Şimdi, yaklaşık iki yıl sonra Apple, iyi bir tasarıma ve inanılmaz ses kalitesi ve zeka vaadine sahip ikinci nesil HomePod‘u duyurdu. Hoparlör, yükseltilmiş ses, bir S7 çipi ve daha akıllı ev yetenekleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte geliyor.

Tasarım açısından yeni HomePod, burada ve orada birkaç değişiklikle orijinal modele benziyor. Şeffaf örgü kumaşa ve uçtan uca aydınlatan arkadan aydınlatmalı dokunmatik yüzeye sahip. Beyaz ve Geceyarısı renklerinde satışa çıkacak. Dokunmatik yüzey, Siri sesli yardımcısını etkinleştirmek için de kullanılabiliyor.

Yüksek kaliteli ses sağlamak için yeni akıllı hoparlör, çevresinde beş tweeter ile donatılmış. Apple S7 işlemcisi ve yerleşik sensörleri ile HomePod, yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için kendi hesaplama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ses yansımalarını algılayabiliyor ve yerleştirildiği yere göre kendini uyarlayabiliyor. Ortam sesini yönlendirmek ve uzamsal sesi iletmek için cihazda hüzmeleme kullanılıyor.

HomePod, mesaj yayınlamak için bir ev içi interkom sistemi olarak kullanılabiliyor. Bu baharda gelecek bir yazılım güncellemesi, yeni HomePod’un duman ve karbon monoksit alarmlarını dinlemesine ve herhangi bir şey duyarsa sizi bilgilendirmesine olanak tanıyacak. Akıllı ev otomasyonu için tetikleyici olarak kullanılabilecek yerleşik sıcaklık ve nem sensörleri de içerdiğini belirtmekta fayda var.

Orijinal HomePod’a benzer şekilde, iki hoparlör stereo çift olarak düzenleyebilir veya Apple TV 4K için hoparlör olarak kullanabilirsiniz. 2. Nesil HomePod, 299 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıktı. ABD, İngiltere, Hindistan, Japonya, İspanya ve diğer 11 pazarda satışa sunulacak.