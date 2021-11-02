Apple iMac Pro Sızıntıları Ortaya Çıktı

Yeni 2022 model Apple iMac Pro hakkında bilgiler sızmış durumda. 27 inçlik bir ekrana sahip olacak ve fiyatı şaşırtıcı derecede yüksek olacak gibi duruyor.



Dylan (@dylandkt) tarafından 2022 Apple iMac Pro ile ilgili büyük bilgiler sızdırdı. Sızan bilgiler arasında Apple’ın donanımı ve işlemcileri hakkında bilgilere yer verilmiş. Ayrıca iMac Pro, M1 Pro veya M1 Max SoC tarafından desteklenecek. Özellikle Apple, yeni 2022 iMac Pro’da en fazla CPU üzerinde yapılandırmaya gidecek. 2022 iMac Pro’nun görüntüsü, 2021 iMac 24 ve Apple Pro Display XDR gibi ürünlere benzer şekilde olacak.

Mini LED ile kaplanan ekrana ProMotion teknolojisi eşlik ediyor. Ayrıca yüksek seviyede değişken yenileme hızları mevcut olacak. 2022 iMac Pro’nun temel modeli yalnızca 16 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip olacak. Ancak yapılan çalışmalar bu özellikleri geliştirmek üzere devam ediyor. M1 Pro veya M1 Max iMac Pro’nun genel görünümünün iddiaya göre 24 inç iMac ve Pro Display XDR’ye benzeyeceği iddia ediliyor. Ayrıca SD kart okuyucu ve USB Type-C ile birlikte bir HDMI girişi bulunuyor.

Apple iMac Pro’nun en güçlü noktası M1xxx, yeni modelinde ise 2021 yılında çıkan iMac’in Ethernet yapısı kopyalanacak. Ayrıca sızıntı yapan kişi, Face ID’nin test edildiğini ancak onaylanmadığını belirtiyor. Bu sızıntı diğer söylentilerle bağlantılıysa, iMac Pro “1H 2022″de, muhtemelen Mart ayındaki bir Apple etkinliğinde piyasaya sunulacak.

27 inçlik modelinde fiyatın 2000 dolar civarında olması bekleniyor. 30 inç veya 32 inç modellerinde henüz bir fiyat sızıntısı olmadı.

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