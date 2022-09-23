Apple iPhone 11 İnceleme

Piyasaya sürüldüğünde, iPhone 11‘in o zamanki Apple’ın en popüler iPhone’u olduğu ve bunun iyi bir nedeni olduğu tahmin ediliyordu. Apple’ın 2019’da şirketin en başarılı telefonlarından biri olan iPhone XR‘sini takip etmişti. Kullanıcıların istediği tüm önemli özellikleri çok az ödün verip sunarak, 11 serisindeki daha ucuz telefon her zaman cezbedici bir cihaz olduğunu kanıtlamıştı.

Şimdi, piyasada birkaç yıl kaldıktan sonra, iPhone 11 diğer markalarla ve iPhone 13 ve iPhone 14 gibi daha yeni seçeneklerle çok daha sert bir rekabet içinde. Gelin iPhone 11’i detaylıca ele alalım.

Tasarım

Apple iPhone 11, tasarım açısından iPhone XR ile neredeyse aynı. Önden baktığınızda, her ikisi de aynı çentikli ekranları, aynı ölçüleri ve ağırlığı sunan iki model arasındaki farkı anlamakta zorlanacaksınız.

iPhone 11 iPhone XR gibi siyah, beyaz, sarı ve kırmızı renklerinde geliyor. Ayrıca, XR’nin mavi ve mercan seçenekleriyle karşılaştırıldığında, her ikisi de yaklaşımlarında daha pastel ve sonuç olarak hoş olan yeni bir yeşil (nane rengi) ve bir mora sahip.

iPhone 11’in kasası alüminyumdan yapılmış. IP68 su ve toz direncinin yanı sıra biraz polarize bir kamera muhafazasında bir çift kamera sistemi var. Diğer cihazlardaki birçok büyük, siyah dikdörtgenle karşılaştırıldığında, bakması nispeten hoş.

Apple logosunun ortaya taşınması ve iPhone ifadesinin kaldırılması, iPhone XR’ye kıyasla daha temiz bir tasarım sağlarken, iPhone’un artık ilişkili olduğu ince, kavisli kenarlar, iPhone 11’i tutması zevkli ve boyutuna rağmen rahat hale getiriyor.

Bağlantı noktaları ve düğmeler açısından her şey iPhone XR’de olduğu gibi. Ses düğmeleri, sessize alma düğmesi sol kenardayken, Siri/uyandırma düğmesi, SIM kart bölümü sağda. Lightning bağlantı noktası, cihazın alt kısmında merkezileştirilmiş, her iki yanda hoparlörlerle çevrili ve hayır, 3,5 mm kulaklık girişi yok.

Ekran

Apple iPhone 11, esasen bir LCD ekran olan 6.1 inçlik Liquid Retina ekrana sahip ve iPhone 6, 7 veya 8 modeline sahip herkesin alışık olacağı ile aynı, ancak daha büyüktür. LCD ekranlar tipik olarak OLED paneller kadar canlı veya etkileyici değil ve bu iPhone 11 için de geçerli. Apple, yalnızca 1792 x 828 piksel çözünürlüğe sahip olmasına rağmen ekranı net, parlak ve keskin olacak şekilde tasarladı ve kalibre etti.

iPhone 11 çoğu kullanıcıyı fazlasıyla tatmin edecek bir ekrana sahip. iPhone 11 Pro veya Samsung Galaxy S20 gibi çözünürlükte keskin değil ve bu diğer cihazlar gibi mobil HDR uyumluluğu da sunmuyor ancak iPhone 11 yine de yeterli parlaklığa sahip iyi bir ekran sunuyor.

iPhone 11’de HDR’nin olmaması, uyumlu içerik için HDR benzeri bir deneyim sunmaya çalışsa da asıl meselenin bu olmadığı anlamına geliyor. Akıllı HDR resimler, iPhone 11 Pro’da olduğu gibi ekranda görüntülerken çok fazla açılmaz ve HDR’de bulunan karanlık bir TV şovunda veya filmde 11 Pro’da görebileceğiniz kadar ayrıntı göremezsiniz.

Teknik Özellikler ve Donanım

iPhone 11, iOS 13 ile piyasaya sürüldü ve sonuç olarak bazı şık özellikler içeriyor. Bunları aşağıda ele alacağız, ancak öncelikle iOS 15’in artık telefon için kullanılabilir olduğunu belirtmekte fayda var. iOS 14 ile birlikte, Uygulama Kitaplığı ve Ana Ekran Widget’ları gibi bazı önemli yeni özelliklerin yanı sıra geliştirilmiş FaceTime özellikleri ekliyor.

Apple’ın bu son derece popüler akıllı telefonu farklı depolama modellerinde satın alınabilir – 4GB RAM + 64GB dahili depolama, 4GB RAM + 128GB dahili depolama ve 4GB RAM + 256GB dahili depolama. Bu nedenle şarkılar, resimler, videolar, belgeler, oyunlar ve daha fazlası gibi çeşitli dosyaları depolarken alan sorunları hakkında endişelenmenize gerek yok. Ayrıca, herhangi bir gecikme olmadan birden fazla uygulama arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Buna ek olarak, iPhone 11 size daha hızlı ve hatasız bir performans sunan Hexa-core Apple A13 Bionic işlemci desteği taşıyor.

Apple, iPhone 11 için 5G ağını tamamen atlıyor yani bu Galaxy S10 5G gibi telefonların sunduğu, saniyede gigabit’e kadar çıkabilen inanılmaz hızları kaçıracaksınız demek. Telefon, iyi performans sunan ancak iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max ile aynı hızlarda olmayan 4G LTE’yi destekler.

Face ID tarafında da çok ihtiyaç duyulan bir yükseltmeye sahip, kameranın görüş alanı biraz geliştirildi, böylece telefonunuza koltuğunuzdan bakıp kilidini açabilirsiniz. Yine de yüzünüzü yaklaştırmanız veya telefonu hafifçe kaldırmanız gerekebilir, ancak bu, iPhone X’te piyasaya sürülenlerden daha büyük bir yükseltme.

Kamera

Apple burada sunulan lens sayısını iki katına çıkardı: iPhone XR’nin arka tarafında lomboz benzeri bir sensöre sahip olduğu yerde, arkada iki adet 12MP sensör içeren tam bir kameraya sahip. Apple, Pro ve Pro Max’in arkada aynı kare lens çıkıntısını bir araya getirdiği iPhone 11 serisiyle açıkça ikonik ve tek tip bir görünüm elde ediyor.

11, yeni bir ultra geniş açılı kamera, düşük ışıkta fotoğrafçılık için Gece Modu, daha iyi iç mekan çekimleri için Deep Fusion işleme, daha hızlı otomatik odaklama ve daha doğru renk üretimi ile genel olarak daha keskin görüntüler sunuyor. Ultrawide, görsel olarak baş döndürücü bir şekilde benzersiz olabilen perspektifte radikal bir değişiklik sunuyor.

En yeni kamera, kullanımı oldukça eğlenceli olan ultra geniş 13 mm eşdeğeri bir merceğe sahiptir. Her durumda harika olmayacak, ancak daha küçük alanlarda çekim yaparken olduğu gibi eşit derecede kullanışlı ve sıradan bir sahneyi sanatsal yapabiliyor. Hepsinden iyisi, video çekerken ultra geniş lensi kullanabilirsiniz. Bir kayıt sırasında kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz. Apple, lensler arasında geçiş yapmak için harika bir yakınlaştırma efekti bile koydu.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları:

+Geliştirilmiş kamera

+Yeni renk yelpazesi

+İyi pil ömrü

Eksileri:

-Tasarım XR ile neredeyse aynı

-Kutuda kulaklık yok

-Kamera biraz keskin çarpıyor

Alınır Mı

Eğer daha ucuz bir 2019 model iPhone istiyorsanız alın

3 yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen hâlâ çok ucuz değil, ancak iPhone SE’den bu yana Apple’da gördüğümüz açık ara en uygun maliyetli telefon ve çok daha güçlü.

Daha uzun ömürlü pil ömrü istiyorsanız alın

iPhone XR’deki pil ömrü iyiydi ve bu iPhone 11 ile devam ediyor. iPhone 11 Pro Max pil ömründe biraz daha iyi, ancak 11’de güvenle satın alabilirsiniz.

Çok güçlü bir kameraya sahip bir telefon istiyorsanız alın

iPhone 11’in gece modu, iki lensi ve yakında çıkacak olan Deep Fusion, çok yetkin bir snapper oluşturmak için bir araya geliyor – daha pahalı Pro serisinde bulunanlarla neredeyse eşleşiyor.