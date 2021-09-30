Apple iPhone 13 Pro Max Ön İnceleme

Apple, bu ayın başlarında iPhone 13 serisini duyurdu ve hemen bir tane satın aldık. Sizleri çok bekletmeden bi takım ön inceleme yapmak istedik ve aşağıdaki detayları hazırladık.

iPhone 13 Pro Max önceki versiyonu olan iPhone 12 Pro Max ile aynı ayak izine sahip, ancak daha büyük pili nedeniyle biraz daha kalın, daha iyi ekrana ve elden geçirilmiş bir kamera kurulumuna sahip.

Apple, iPhone 13 Pro Max ekranına değişken yenileme hızı 120Hz panelinin pazarlama adı olan “ProMotion ekranı” adını veriyor. Geliştiricilerin, bu desteği etkinleştirmek için uygulamalarını güncellemelerle uyarlamaları gerekir, bu nedenle her uygulamada ekstra pürüzsüzlük beklemeyin. (En azından şimdilik yok)

Ayrıca yeni A15 Bionic yonga setini test etmeyi ve yeni daha büyük pilin ekranın daha yüksek yenileme hızını dengelemeyi başarması durumunda da emin olacağız.

Ayrıca, eski modellerde de bulunan 20W hızlı şarj desteği korunmuş (Arttırılmamış) Bu nedenle genişletilmiş pili ne kadar süre doldurmanız gerektiğini görmek ilginç olacaktır.

Ancak şimdi bile iPhone 13 Pro Max‘in ağır bir telefon olduğunu söyleyebiliriz, 240g ağırlığını elinize aldığınızda hemen hissedilir. Ayrıca, 13 Pro Max‘i piyasadaki en geniş telefonlar arasında yapan oldukça aşırı 78,1 mm genişlik nedeniyle kullanımdan da ödün veriliyor. (iPhone 12 Pro Max kullanıcıları için bir fark olmayacaktır)

iPhone 13 Pro Max‘in üç kamerası da yeni sensörler ve lenslerle birlikte geliyor. Eski modele kıyasla gerçekten önemli bir fark yaratıp yaratmadıklarını görmekten heyecan duyuyoruz. Özellikle yeni sinematik video modu ve Pro RAW kayıt yapabilme özelliğini çok merak ediyoruz.

iPhone 13 Pro Max ile ilgili tam incelememiz devam ediyor. Önümüzdeki haftanın başlarında çıkacak, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin!