Apple iPhone 14 Plus İnceleme

Apple’ın 2022 serisinde iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört iPhone bulunuyor. Evet, bu yıl iPhone 14 mini yok.

Küçük ve cepte taşınabilen cihazın yerini daha büyük bir form faktörü aldı, yani standart iPhone modelleri artık boyut teklifleri açısından iPhone Pro modelleriyle eşleşiyor.

14 Plus gerçekten büyük ve iPhone mini kadar sevimli değil ama başka avantajları var ve bunların çoğu onu mükemmel bir seçim haline getiriyor. Gelin yakından bir göz atalım.

Tasarım

Alüminyum çerçevesinden cam sırtına, uçtan uca, seramik kalkan kaplı ve çentikli ekranı, hap şeklindeki ses ve güç düğmeleri, uyarı kaydırıcısı ve ızgara yerleşimiyle iPhone 14 Plus’ın tasarımı son derece tanıdık ve ondan önceki iPhone 12 ve iPhone 13’ten pek farkı yok. Sadece her zaman olduğu gibi, yadsınamaz bir boyut farkı var. 6.1 inç iPhone 14, iPhone 13’ten neredeyse ayırt edilemezken, 6.7 inç iPhone 14 Plus, 6.33 inç boyunda ve 3.07 inç genişliğinde. Bu arada, iki telefon da 0,31 inç (7,8 mm) ile tamamen aynı kalınlıkta.

iPhone 13 neslinden iPhone 14 serisi telefonlara (yalnızca ABD’de satılan modellerde olmasına rağmen) en büyük tasarım farkı, sol kenarda SIM yuvası olmamasıdır. ABD’de tamamen eSIM tasarımına geçiş, fiziksel SIM yuvasını gereksiz hale getirdi ve telefona biraz daha temiz bir görünüm kazandırdı.

Bu daha büyük iPhone, iPhone 14’ten daha ağır basıyor ve iPhone 14’ün 172 gramına karşılık 203 gram geliyor, ancak esasen iPhone 14 Pro Max ile aynı boyutta olmasına rağmen, iPhone 14 Plus 37 gram daha hafif. Bunun nedeni, Plus’ın telefonun daha serin çalışmasına yardımcı olan ve Apple’a göre kırık bir arka cam panelin değiştirilmesini kolaylaştıran yeni termal yönetim sistemi olabilir.

Ekran

Apple, iPhone 14 Plus’a en iyi OLED ekranını (Super Retina XDR) verdi, ancak bir çentik sınırlamasıyla. Bu, Apple’ın en yeni modelinin, şirketin bir veya iki nesilde kesinlikle kullanımdan kaldıracağı bir özelliğe sahip olduğu anlamına geliyor.

iPhone 14 Pro ve Pro Max’in uyarlanabilir Dinamik Adası’nı hiç görmemiş olsaydık, muhtemelen aldırış etmezdik, ancak çentik şimdi aşırı ve karşılaştırıldığında zorlayıcı geliyor. En azından iPhone 14 Plus’ın 2278 x 1284 büyük ekranında daha küçük görünüyor.

Tabii bunların hiçbiri HDR, geniş renkli, True Tone destekli ekranın muhteşem olmadığı anlamına gelmiyor. Oyunlardan fotoğraflara, videolara ve TikTok’a kadar her şey üzerinde harika görünüyor. 2.000.000:1 kontrastı, siyahların mürekkepli görünmesini ve diğer her şeyin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Elbette iPhone 14 Plus‘ın bir diğer büyük avantajı da ekranının iPhone 14’ünkinden belirgin şekilde daha büyük olması, bu da bizim için daha da iyi bir video ve oyun deneyimi anlamına geliyor. Açıkçası, daha fazla piksel alamıyorsunuz, ancak ekstra milimetrelik görsel her şeyi büyütüyor.

Ayrıca, cihazı yatay modda tutma, Posta’yı açma ve sol sütunda hesabınızın çeşitli klasörlerini görme gibi bazı küçük Artı boyutlu ekran avantajlarına sahipsiniz. Bu klasörler kalıcı değildir, ancak yine de iPhone 14 serisindeki daha büyük modellere özel güzel bir avantajdır.

Teknik Özellikler ve Donanım

Apple iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max gibi bir işlemci yükseltmesi görmüyor. A15 Bionic çip, iPhone 13 gibi kaputun altında, ancak 4 çekirdekli GPU yerine 5 çekirdekli bir GPU ile iPhone 13 Pro’nun çipi tercih edildi. Ayrıca 14 Plus, 6GBlık bir RAM kapasitesine sahip.

Genel olarak, standart iPhone 14 Plus, birden fazla görevi kolaylıkla yerine getirme konusunda yetenekli olmaktan daha fazlasıdır ve Call of Duty Mobile gibi oyunlarda da herhangi bir sorun yaşamaz. Pro kardeşi kadar hızlı değil, ancak iki cihazı yan yana çalıştırmıyorsanız, fark etmeniz pek olası değildir ve iPhone 14 Plus fazlasıyla yeterli olacaktır.

2020’de piyasaya sürülen iPhone 12 modellerinden bu yana tüm iPhone’larda olduğu gibi 5G bağlantısı var. iPhone 14 Plus ayrıca uydu bağlantısı da sunuyor – sinyalsiz bir yerdeyseniz uyduyu kullanarak acil servislere metin gönderme özelliği sağlıyor. Ancak bu işlev yalnızca ABD ve Kanada’da mevcuttur ve yalnızca 2 yıl boyunca kapsama alırsınız.

iPhone 14 Plus için depolama seçenekleri 128 GB’tan başlar ve 512 GB’a ulaşır ve tüm iPhone’larda olduğu gibi depolama genişletme için microSD desteği yoktur.

Kamera

Apple, iPhone 14’teki kamera sistemini yükseltti ve aynı kurulumu iPhone 14 Plus’a da yerleştirdi. Arkada iki adet 12 MP kamera var: Boyutları 26 mm, f/1.5 lens ve 120 derecelik görüş alanına sahip 13 mm, f/2.4 ultra geniştir.

Apple yalnızca lensleri yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda daha iyi düşük ışık performansı için daha büyük pikselleri destekleyen daha büyük bir sensörle destekledi. Yeni 12MP ön kamera da dahil olmak üzere tüm kameralar, diğer şeylerin yanı sıra, görüntü işleme hattında öncekinden daha iyi, şirketin Deep Fusion görüntü işlemesini sıkıştırılmamış görüntülere uygulayan Apple’ın yeni Photonic Engine’i tarafından destekleniyor. Bu aynı zamanda daha iyi düşük ışık performansı ve daha fazla görsel ayrıntı sağlıyor.

Fotoğraf kalitesi, iPhone 13’ün kameralarıyla karşılaştırıldığında gözle görülür şekilde daha iyi. Bu çok büyük bir değişiklik değil, ama gerçekten her görüntüde görülebilir bir şey. Daha iyi renk, netlik ve ayrıntı… Görüntülerde daha fazla gerçeklik var. Etki, özellikle tüm çerçeve boyunca daha fazla renk bilgisi sunan ultra geniş fotoğraflarda fark ediliyor. Portre modu fotoğrafçılığı hem ön hem de arka tarafta gelişmeye devam ediyor ve özellikle düşük ışık koşullarında etkileyici.

Video için, kameraların tümü hala 4K 60fps video çekebiliyor. Seçim çerçevesi özelliği, titrek videoyu düzeltmek için yazılım ve AI kullanan arka kameralar için kullanılabilen yeni Eylem Modudur. Bir GoPro’da bulacağınız gibi, esasen dijital bir gimbal gibi davranır.

Pil ve Şarj

Daha büyük ekranın yanı sıra, 14 yerine 14 Plus’ı seçecek olmanızın ana nedeni pil ömrü olabilir. Bu özelliği diğerlerinden daha fazla ödüllendirenler için gerçekten iPhone 14 Plus’a bir göz atmak isteyeceksiniz.

Hem iPhone 14 hem de iPhone 14 Plus ile çoğunlukla sabit bir Netflix akışı oynatarak bir video inceleme testi yapıldı. iPhone 14 yaklaşık 20 saat dayandı ve iPhone 14 Plus yaklaşık 25 saat çalma süresi sağladı. Farklı etkinlikler bu pil ömrü rakamlarını değiştirecek, ancak en azından bu senaryoda, iPhone 14 Plus etkileyici bir uzun ömür sunabileceğini kanıtlıyor.

Apple’ın orta hızlı şarj versiyonu burada da var. iPhone 14 Plus, iPhone için MagSafe ve Qi kablosuz şarjı destekler. USB-C-Lightning kablosuyla birlikte geliyor, ancak güç adaptörü yoktur.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Çekici tasarım, kaliteli yapı

Büyük ekran ve daha büyük pil

Oto-fokus selfieleri iyi

iPhone 14 Pro Max’ten daha hafif Eksileri Yüksek yenileme hızına sahip bir ekranı yok

A15 Bionic, Apple’ın en iyi çipi değil

Büyük bir yükseltmesi yok

Alınır Mı?

Gerçekten büyük ekran bir iPhone istiyorsanız alabilirsiniz:

iPhone 14 Plus’ın piyasaya sürülmesi, Apple hayranlarının artık iki büyük ekran iPhone seçeneğine sahip olduğu anlamına geliyor ve bu, istenebilecek bir seçenek olabilir.

Daha fazla pil ömrüne ihtiyacınız varsa alabilirsiniz:

En uygun olmayan zamanda pil ömrünün bitmesinden hiçbirimiz hoşlanmayız. iPhone 14 Plus’ın büyük avantajı, tam bir günden fazla pil ömrü sunmasıdır.