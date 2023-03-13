Apple iPhone 15 Pro’nun Geekbench Puanı, Rakiplerine Korku Saldı!

Yeni bir sızıntı, akıllı telefonları ve tabletleri için yeni nesil Apple işlemcilerin performansını ortaya çıkardı. Yeni A17 Bionic, 3nm sürecini temel alacak ve GeekBench puanları hakikaten de iyi olduklarını gösteriyor.

Haber, en son GeekBench 6 kıyaslama platformunda A17 Bionic‘i bulan bilinen bir teknoloji YouTuber Max Tech’ten geliyor. Şimdiye kadar bildiklerimize göre yakında çıkacak olan A17 Bionic, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi cihazlara güç sağlayacak ve TSMC‘nin 3nm sürecini temel alacak.

Yeni son teknoloji işlem, yakında çıkacak olan A17 Bionic çipi işlemcinin daha enerji verimli olmasını sağlarken aynı zamanda genel olarak iyileştirilmiş performans sunacak.

Bununla birlikte, gelişmiş yarı iletken üretim teknolojisi aynı zamanda daha yüksek üretim maliyeti anlamına da geliyor. Yani Cupertino merkezli dev, iPhone 15 Pro modellerinin fiyatını yükseltebilir.

Kısıtlama puanlarına bakıldığında A17 Bionic, tek çekirdek testinde 3986 puan, GeekBench 6 çok çekirdek testinde ise 8841 puan almayı başardı. Bu işlemcinin bir MacBook’ta sunulan performansla neredeyse rekabet ettiği düşünüldüğünde, bu oldukça etkileyici.

Buna karşılık, A16 Bionic özellikli iPhone 14 Pro, tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 2504 ve 6314 puan elde etti. Bu, A17 Bionic’in önceki modele göre tek çekirdekte yüzde 60’a yakın bir performans artışı ve yüzde 40 çok çekirdekli performans yükseltmesi sunduğu anlamına geliyor.