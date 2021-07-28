Apple iPhone Telefonlar, Satış Rekorları Kırıyor!

Apple Salı günü, analist beklentilerini aşan üç aylık satış ve kar oranını bildirdi. Refinitiv’in IBES verilerine göre, beklenenden daha iyi iPhone satışlarının etkisiyle toplam gelir 81,43 milyar dolara ulaştı ve bu, analistlerin 73,30 milyar dolarlık beklentilerinin üzerindeydi. Refinitiv’e göre kazanç, hisse başına 1,01 dolar olan tahminlerin üzerinde, hisse başına 1,30 dolar oldu.

Apple’ın en güçlü satış artışı, İcra Kurulu Başkanı Tim Cook’un, müşterilerin iPhone’larıyla eşleştirmek için Apple Watch gibi aksesuarlar satın aldıklarını söylediği bir röportaj ile geldi. Çin satışları, 26 Haziran’da sona eren mali üçüncü çeyrekte %58 artarak 14.76 milyar dolara ulaştı.

Cook, Reuters’e verdiği röportajda, “Sadece iPhone değildi. Macler, giyilebilir cihazlar, ev aksesuarları ve hizmetler için üç aylık yeni bir rekor kırdık” dedi. “En güçlü coğrafyamızdı.” diye ekledi.

Sonuçlar, bir zamanlar Apple’ın imza bilgi işlem cihazı iPhone’un satışına çok bağımlı olduğundan endişelenen yatırımcıların, şirketin değerini yaklaşık üç yılda ikiye katlayarak yaklaşık 2.5 trilyon dolara yükselmesiyle geldi.

Bu yatırımcılar artık iPhone’u bir risk yerine Apple ekosistemindeki saatlerden kablosuz kulaklıklara, uygulamalara ve ücretli hizmetlere kadar bir dizi ilgili satın almanın tutarlı merkezi olarak görmeye başladılar.