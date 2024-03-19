Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple iPhone Yazılımı İçin Google İle İşbirliği Yapıyor Teknoloji Haberleri Apple iPhone Yazılımı İçin Google İle İşbirliği Yapıyor Fatih Kuruçay 10 Görüntüleme

Bloomberg’in bir raporuna göre Apple, Gemini’yi iPhone yazılımının temeline entegre etmek için Google ile çalışmaya başlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre Gemini’nin model yelpazesi, Apple’ın şu anda iPhone için geliştirmekte olduğu üretken yapay zeka özelliklerine entegre ediliyor.

Apple Google’ın Gemini yazılımını istiyor

Bu yeni Gemini destekli yeteneklerin, 2024’ün sonlarında iPhone’lara gelmesi beklenen Apple’ın iOS 18 yazılımı için geçerli olacağı bildiriliyor. Yayın, geliştirmelerin Apple’ın cihaz üzerinde Gen AI özellikleri oluşturma niyetini daha da artıracağını ekliyor. Bu tür teklifler arasında yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma ve basit yönlendirmelere dayalı makaleler yazma yer alıyor.

Raporda, Apple’ın “Ajax” olarak adlandırılan geçen yılın başlarından bu yana kendi LLM’sini test ettiği de belirtiliyor. Şirket ayrıca Apple GPT adlı kendi yapay zeka sohbet robotunu da test etti ancak kaynaklar, yazılımın Google’ınkinden daha düşük kaldığını iddia ediyor. Ayrıca kaynaklar, Apple’ın bir zamanlar yazılımını kullanma konusunda OpenAI ile görüşmelere başladığını ancak görünen o ki Apple’ın Google’a yöneleceğini belirtiyor.