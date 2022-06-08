Apple, Karma Gerçeklik Cihazıyla Herkesi Şaşırtacak!

Apple’ın başlangıçta karma gerçeklik başlığını WWDC 2022 etkinliği sırasında tanıtacağına inanılırken; yeni raporlar AR/VR tabanlı kulaklık duyurusunun ertelendiğini ima etti. Şimdi yeni bir rapor, kulaklığın gelecek yılın başında özel bir etkinlikte tanıtılacağını gösteriyor.

Haber, ünlü analist Ming-Chi Kuo’dan geldi. Kuo, Cupertino merkezli devin nihayet Ocak 2023’te özel bir etkinlik sırasında; merakla beklenen bu ürünü tanıtacağını belirtti. Analist ayrıca; iPhone üreticisinin ürünü geliştiriciler için yeni araçlarla birlikte tanıtacağını ve bunların iki ile dört hafta içinde sevk edileceğini de sözlerine ekledi.

Özellikle Kuo, yeni karma gerçeklik için ön siparişlerin gelecek yılın ikinci çeyreğinde başlayacağını iddia ediyor. Ayrıca, müşteriler kulaklığı 2023’teki WWDC etkinliğinden önce satın alabilecekler. Önceki raporlarda, yeni ürünün karşılaştığı ve gecikmelere yol açan geliştirme sorunları hakkında bilgi edinmiştik.

Bu cihaz, 3.000 Dolar civarında bir fiyatla pahalı bir ürün olacak. Cihazın karma gerçeklik kısmı, hem Artırılmış Gerçeklik hem de Sanal Gerçeklik; tabanlı uygulamaları çalıştırabilecek demek oluyor.