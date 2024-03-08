Apple’ın uzun zamandır katlanabilir modeller üzerinde çalıştığı biliyordu. Apple’ın çalıştığı ürünler hakkında doğru tahminleri ile bilinen ünlü analist, Ming – Chi Kuo markanın katlanabilir Macbook geliştirme çalışmaları içerisinde olduğunu söyledi. Teknoloji devi Apple katlanabilir Macbook geliyor, peki ne zaman? İşte detaylar…

Apple Katlanabilir Macbook Geliyor!

Apple uzun zamandır katlanabilir cihazlar üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda pek çok prototip aşamasında cihazı olan markanın net geliştirme aşamasında olan bir Macbook’u bulunuyor. Bahse konu bilgi, ünlü analist ve Apple’a dair tahminleri genellikle doğru çıkan Ming – Chi Kuo’dan geldi. Ming – Chi Kuo’nun söylediğine göre 20,3 inç büyüklüğünde olan cihaz en erken 2027 yılında kullanıcıyla buluşacak. Bu tarihten önce piyasaya sürülmesi mümkün görünmüyor.

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Hali hazırda piyasada bulunan en büyük ekrana sahip Macbook’un 16 inçlik bir ekrana sahip olduğunu düşünürsek söz konusu katlanabilir cihazın ekranı Macbook’lar arasında en büyüğü olacak. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki cihaz açık halde iken 20,3 ekran büyüklüğüne sahip. Geliştirme aşamasında olan yeni Macbook hakkında başka bir bilgi de bulunmuyor.

Apple’ın iPhone ve iPad gibi farklı türlerin katlanabilir modelleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bununla birlikte net geliştirme planı 20,3 inçlik Macbook’ta bulunuyor. Marka, iPhone katlanabilir prototipleri üzerinde çalışmalar da gerçekleştirmekte fakat bazı problemler nedeni ile cihazlar piyasaya sürülebilecek aşamada değil. Bu kapsamda bazı dayanıklılık sorunları ve ekranda kırışma oluşması problemi, bu cihazların piyasaya sürülmesini geciktiriyor. Apple bu sorunların üstesinden gelmek için çalışmalarına devam ediyor.

Tüm bunların yanı sıra belirtmeliyiz ki bahse konu katlanabilir Macbook piyasaya çıkmaya da bilir. Geliştirme aşaması tamamlandığında katlanabilir Macbook, şirketin öngörüsü yönünde bir performansa sahip olmazsa cihazın çıkış iptal edilebilir ya da ertelenerek geliştirme süreci uzatılabilir. Bu konu hakkında şirketten gelen herhangi bir haber olduğunda, buradan sizlere duyurmaya çalışacağız.

Katlanabilir Laptop Modelleri Piyasada Artar mı?

Katlanabilir telefonların yeniden hayatımıza girmesi, bu teknolojiye sahip olan diğer cihazları da peşinden sürükledi. Katlanabilir laptop alanında ilk çalışmayı yapan Apple değil. Bilindiği üzere Lenovo ve Asus’un katlanabilir dizüstü bilgisayarları piyasada mevcut. Ayrıca piyasada katlanabilir tabletler de bulunuyor.

Katlanabilir telefon, tablet ve laptopların piyasada daha çok yer edinmesi bekleniyor. Katlanabilir telefonlar henüz istenilen seviyeye gelmemiş olsa da piyasadaki pazar payını artırmış durumda. Telefonlar gibi katlanabilir tablet ve laptopların da piyasada daha fazla yer edinmesi bekleniyor ve şirketler bu cihazların geliştirilmesi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.