Apple, Kullanıcı Bilgilerini Hackerlarla Paylaştı!

Apple’ın bir hacker grubuna kullanıcı verilerini sağladığına dair söylentiler var. Şirket görünüşe göre, grup bilgi için yasal talep belgeleri oluşturmayı başardıktan sonra verileri paylaştı.

Konuya yakın üç kaynak; 2021 sosyal mühendislik dolandırıcılığının bir parçası olan bu olayla ilgili ayrıntıları açıkladı. İddiaya göre, bilgisayar korsanları kolluk kuvvetlerinin kimliğine girdi ve Apple müşterilerinin adresleri; telefon numaraları ve IP adresleri ile ilgili bilgileri paylaşmaya ikna edebildi. Sahte bir “acil durum veri talepleri” belgesi gösterdikten sonra bu bilgiyi elde etmeyi başardılar.

iPhone üreticisi genellikle yetkililere bu tür bilgileri yalnızca bir yargıçtan arama emri veya mahkeme celbi verildiğinde sağlıyor. Ancak bu, acil talepler için geçerli değil, çünkü bunlar yalnızca yakın tehlike durumlarında kullanılıyor.

Ne yazık ki Apple, verileri hacker gruplarıyla gerçekten paylaşıp paylaşmadığını henüz doğrulamadı ve olay hakkında yorum yapması istendiğinde Bloomberg’i yasa uygulama yönergelerine yönlendirdi.